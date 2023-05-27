Замедлился рост спроса на профильное образование в IT и управлении

Аналитики рынка онлайн-обучения отметили замедление роста спроса на дополнительное профессиональное образование. В первом квартале 2023 года прирост интереса составил 21%, хотя за аналогичный период предыдущего года он был 27%.

Такие данные приводит агентство Smart Ranking, на которое ссылается «Коммерсант».

Среди быстро теряющих популярность направлений — IT. После пиковой востребованности в прошлом году (из-за государственных льгот в этой сфере) наступил спад, который эксперты связывают со сложностью в поиске работы после прохождения курсов.

HR‑рынок недоволен качеством подготовки выпускников, к тому же число младших специалистов (которых готовят платформы) существенно выше, чем средних и топовых, а именно они востребованы рынком.

Другие направления ДПО тоже теряют популярность: например, «в марте снизился спрос на курсы по программированию, аналитике, бизнесу и управлению» (данные «Нетологии»).

В целом же рынок онлайн-образования в первом квартале 2023 года вырос на 23%, а выручка крупнейших игроков за это время достигла 25 млрд рублей.

Наблюдается перераспределение спроса: более востребованными становятся творческие направления. В Skillbox подсчитали: «кино и музыка» (+43% год к году), «продюсер музыкальных проектов» (+57%), «режиссер монтажа» (+18%)».

Все это вселяет в некоторых участников рынка определенную надежду: к примеру, президент Ultimate Education Павел Мосейкин считает, что сегмент ДПО к концу года восстановится и может даже показать рост до 30%.

В Smart Ranking анализируют также и весь рынок в целом, прогнозируя к декабрю рост на 20–25% до 100 млрд рублей.

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