ИИ для бизнеса: выручка Yandex AI Studio в 2025 — 1,2 млрд ₽

Корпоративный спрос на генеративный искусственный интеллект в России растёт рекордными темпами. По данным Yandex B2B Tech, с начала 2025 года ежедневное потребление нейросетей в облаке увеличилось более чем в пять раз, а совокупный объём использования превысил десятки миллиардов токенов в месяц. Прогнозируемая годовая выручка от облачного потребления Yandex AI Studio достигла 1,2 млрд рублей — благодаря росту числа клиентов и масштабному внедрению ИИ-сценариев в бизнесе.

Корпоративный ИИ — уже стандарт

Как отмечает Yandex B2B Tech, ключевым драйвером роста стал переход от экспериментального использования ИИ к системной автоматизации процессов. Сегодня генеративные нейросети применяются в компаниях для анализа документов, ускорения клиентского обслуживания, обработки заявок и создания контента. Это говорит о постепенном становлении рынка: бизнес осознал не только маркетинговый, но и операционный эффект от ИИ.

Кроме того, рост интереса к нейросетям связан с тем, что технологию стало проще интегрировать. Благодаря готовым инструментам и облачным решениям Yandex AI Studio, компания может внедрить ассистентов или внутренние ИИ-агенты без привлечения разработчиков для своих решений. Это снижает стоимость входа и делает ИИ доступным даже для малого и среднего бизнеса.

В лидерах — модели YandexGPT

На платформе Yandex AI Studio развернуто более 20 моделей в разных режимах, однако основная нагрузка приходится на YandexGPT. По данным компании, на эти модели приходится 62,7% общего облачного трафика. Высокий спрос позволил «Яндексу» снизить цены на собственные решения, сделав их более доступными и конкурентоспособными на фоне иностранных аналогов.

Второе и третье место занимают Qwen3-235b от Alibaba Group (30,9%) и GPT-OSS от OpenAI (5,7%). Если YandexGPT чаще всего используют для RAG-сценариев — поиска по документам и генерации ответов на основе данных, то Qwen3-235b востребована в создании агентских систем, способных выполнять внешние задачи и писать код.

40 тысяч клиентов, и половина — это крупный бизнес

К сентябрю 2025 года клиентская база Yandex AI Studio выросла до 40 тысяч компаний, почти половина которых представляют крупные корпорации. Среди них — «Лемана Про», «Ренессанс жизнь» и «Банки.ру». Первая сократила издержки на написание карточек товаров более чем на 95%, вторая ускорила обработку документов от госорганов с нескольких минут до 30 секунд, а чат-бот Банки.ру обслуживает уже 20 млн пользователей, отвечая на 20% их запросов.

Представители компаний сходятся во мнении: внедрение генеративных моделей повысило скорость и точность рутинных операций. Нейросети берут на себя обработку больших массивов данных и текстов, что освобождает ресурсы сотрудников для задач, требующих человеческого участия.

Главное — не сами инструменты, а их интеграция в систему

Руководитель платформы Yandex AI Studio Артур Самигуллин отметил, что компания развивает экосистему решений для бизнеса, делая ставку не только на развитие самих моделей, но и на создание инфраструктуры вокруг них. По его словам, в рамках платформы пользователям доступны инструменты для поиска по интернету, документам и базам знаний (RAG-сценарии), а также возможности быстрого создания текстовых и голосовых ИИ-агентов без написания кода. Эти решения, подчеркнул Самигуллин, позволяют компаниям автоматизировать корпоративные процессы и рутинные задачи сотрудников.

Он добавил, что помимо облачных сервисов, «Яндекс» активно развивает решения для автономного развертывания. Компании могут использовать модели Yandex AI Studio на собственной инфраструктуре — как самостоятельно, так и через сервис Yandex Cloud Stackland. Такой формат особенно востребован среди корпоративных клиентов с повышенными требованиями к безопасности данных: интеграция сокращает сроки внедрения и обеспечивает полный контроль над вычислительными мощностями.

Контекст

Рекордный рост облачного потребления Yandex AI Studio показывает, что российский рынок генеративного ИИ входит в фазу зрелости. Компании переходят от тестовых пилотов к промышленному использованию, а генеративные модели становятся важной частью корпоративных ИТ-систем.

По оценке экспертов, в 2026 году динамика сохранится: бизнес продолжит интеграцию ИИ в повседневные процессы, а отечественные облачные платформы будут конкурировать по качеству решений и стоимости токена, а не просто по наличию технологии.