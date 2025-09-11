«Вторая рука»: появился сервис по контролю переводов близких

С 1 сентября 2025 года в России заработал новый сервис «вторая рука», позволяющий назначать доверенных лиц для подтверждения или блокировки переводов. Решение ориентировано на самые уязвимые категории — пожилых людей, подростков и клиентов, которых часто втягивают в схемы дропперства. Банки уверены: коллективная защита через родственников и друзей станет новым барьером для аферистов.

Как работает новый механизм

С 1 сентября любой клиент может подключить родственника или друга для контроля своих переводов. «Защитник» не получает доступа к счету и не может распоряжаться деньгами. Его функция — подтвердить или отклонить операцию. На это отводится 12 часов: если доверенное лицо молчит, перевод автоматически аннулируется.

Под ударом мошенников чаще всего оказываются пожилые люди и подростки. Именно для них сервис и создавался: в случае давления со стороны аферистов у клиента появляется шанс на «второе мнение» близкого человека.

Коллективная защита вместо одиночной борьбы

Финансовые организации называют «вторую руку» переходом к модели коллективной защиты.

«Противостоять манипуляциям мошенников легче, когда клиент не один, именно для этого и сделан механизм “второй руки”, который подключает близких к защите уязвимых людей. Нужно помнить, что у мошенников нет реальных механизмов давления на людей — только уловки и ложь», — рассказали в пресс-службе ВТБ.

При этом банки уточняют: «защитником» может быть только клиент банка. При попытке перевода выше заданного лимита доверенное лицо получает push или СМС и должно подтвердить операцию.

Уязвимости и слабые места

При этом банки подчёркивают, что новая функция — не стопроцентная защита от мошенников.

«Существует риск злоупотребления полномочиями со стороны доверенного лица, которое может использовать доступ к финансам клиента в личных целях, осуществляя несанкционированные переводы или другие операции», — комментирует Юлия Суворова, директор юрдепартамента «Сравни».

Но, как сообщают в ВТБ, клиент в любой момент может отказаться от помощи защитника или сменить его. Согласие предыдущего защитника для этого не нужно.

Другой риск — социальная инженерия. Мошенники могут убеждать клиентов назначать в качестве защитника подставное лицо, а затем действовать через него. Еще один сценарий — взлом аккаунтов доверенных людей: тогда злоумышленники получат контроль над подтверждениями.

В банках, однако, считают такие сценарии скорее исключением. В Т-Банке подчёркивают: обмануть «вторую руку» достаточно сложно из-за подключения третьего звена, на которого мошенники не оказывают никакого влияния или давления.

Работа на опережение

В Т-Банке уже выстроили систему, которая работает на опережение. Так, сервис «Защита близких», запущенный ещё в декабре 2024 года, автоматически приостанавливает операцию, если сумма превышает установленный клиентом лимит и перевод идёт на новые реквизиты.

Например, при лимите 5 000 ₽ перевод в 6 000 ₽ на незнакомую карту сразу блокируется. Родственник получает уведомление и решает, пропустить операцию или нет.

Функция охватывает и другие рисковые сценарии. Если клиент внезапно закрывает вклад или оформляет кредит, защитник также получает сигнал. По оценкам банка, «Защита близких» ежегодно позволяет сохранять клиентам около 1,5 млрд ₽.

Значение для рынка

Главная ставка сделана на пожилых клиентов, которые остаются самой уязвимой аудиторией. Но сервис работает и для других категорий: родители смогут контролировать переводы подростков, которые часто становятся участниками схем дропперства, сами того не понимая.

Для банков это еще и вопрос доверия. Новая система повышает лояльность к цифровым сервисам, особенно среди тех, кто раньше не пользовался онлайн-банкингом из страха перед аферистами. Теперь клиент понимает: даже если его самого обманут, рядом стоит фильтр в лице близкого человека. Если механизм приживется, он может изменить восприятие онлайн-финансов у миллионов россиян: от страха — к доверию.