«Прямиком» на рынок: в России появится новая курьерская служба

Компания «Ям Ресторантс Раша», развивающая в России бренды KFC и Pizza Hut, инвестировала в новую курьерскую платформу «Прямиком», разработанную на базе искусственного интеллекта.

Компания «Мастер Деливери» была основана ещё в августе 2020 года, среди ее соучредителей — «Ям Ресторантс Раша», инвесткомпания BCG Digital Ventures, компания бывшего главы проекта «Совесть» Олега Ряженова-Симса и другие, сообщает «Коммерсантъ».

Из бухгалтерской отчетности ООО «Мастер Деливери» следует, что в 2020 году размер денежных вкладов собственников компании составил 451 млн руб.

Как пояснил гендиректор «Мастер Деливери» Игорь Шиянов, компания разработала «платформу интеллектуальной маршрутизации выполнения заказов на базе искусственного интеллекта». По его словам, проект работает в корпоративном сегменте, его услугами пользуются логистические операторы, службы курьерской доставки, «игроки электронной торговли и маркетплейсы-агрегаторы». Платформа существует четыре месяца и уже вышла в 70 городов России, затем планируется запустить ее в Европе, рассказал Шиянов «Коммерсанту».

В апреле «Мастер Деливери» опубликовала на портале HeadHunter 19 вакансий в Москве. Проект должен «стать лидером в области Delivery товаров в России к 2023 году».

Ранее сообщалось, что на российский рынок может выйти испанский сервис курьерской доставки Glovo.

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Фото: m.mphoto / Shutterstock.