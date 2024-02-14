Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон , который позволяет конфисковывать имущество за преступления против безопасности страны. В числе прочего меру могут применять за распространение фейков о российской армии.

Законопроект внесли в Госдуму 22 января, авторами выступили 395 депутатов во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным.

Изменения вносятся в две статьи УК РФ — о распространении фейков об армии (ст. 207.3) и о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4). Законом предлагается конфисковывать имущество у осужденных, которые совершали эти преступления за деньги и из корыстных побуждений. Активы могут изъять, если они были получены в результате совершения преступления или использовались для того, чтобы его совершить.

Из документа следует, что мера распространяется на имущество, которое было предназначено для финансирования деятельности, направленной против безопасности государства. Под это понятие подпадают более 30 статей УК РФ.

Также Путин подписал закон о праве регионов ограничивать работу «наливаек» (мест продажи алкоголя в розницу) в многоквартирных домах. В частности, регионы смогут устанавливать ограничения по времени розничной продажи в объектах общепита (кроме ресторанов), которые расположены в многоквартиных домах или на прилегающих территориях.

Ранее субъектам РФ разрешили устанавливать запрет на продажу в «наливайках» крепкой алкогольной продукции.

Фото на обложке: Unsplash