Минцифры России разработало концепцию регулирования ИИ

Минцифры представило концепцию регулирования ИИ с пятью базовыми принципами — от человекоориентированности до запрета на «очеловечивание» технологий. Документ пока не принят: он проходит экспертное обсуждение и может быть вынесен на рассмотрение после доработки. Бизнес и технологическое сообщество концепт оценили.

Пять опор цифрового регулирования

Минцифры разрабатывает проект концепции регулирования искусственного интеллекта, сообщают «Ведомости». В документе обозначены пять ключевых принципов:

человекоориентированность,

доверие к технологиям,

технологический суверенитет,

уважение свободы воли,

запрет на антропоморфизацию и причинение вреда.

Документ сейчас проходит экспертное обсуждение и может стать основой будущей нормативной базы. Его разрабатывали совместно с АНО «Цифровая экономика», а в Минцифры подчеркивают: концепция должна задавать вектор — не мешать инновациям, но обеспечивать общественную безопасность.

Главный запрос — гибкость

Андрей Пожаров, основатель Тендерного центра «С.Т.И.К.», считает, что регулирование ИИ должно учитывать специфику реального бизнес-применения. По его словам, такие технологии уже давно автоматизируют многие рутинные процессы в индустрии, и важно не задушить их избыточной формализацией.

«Концепция – это ценностно-правовой “каркас” с гибридной моделью: рост через песочницы и самоконтроль, а не “великий запрет”. Понятен вектор государства – от мягких инструментов к точечной кодификации после накопления практики, — рассказывает Пожаров. — Критично сохранить баланс: стимулировать внедрение и страховать риски, избегая "пережима"».

Артур Кольцов, сооснователь платформы Chad AI, видит в концепции важный шаг — но шаг осторожный. По его словам, в отличие от Европы, где принятые законы создали жесткую систему требований и привели к оттоку стартапов, Россия пока идёт по мягкому сценарию.

«Сначала нужно сосредоточиться на развитии технологий и поддержке инноваций. Регулирование стоит вводить и усиливать только при наличии реальных причин — если появятся риски или проблемы», — резюмирует эксперт.

С предпринимателями согласен и крупный бизнес, активно работающий над внедрением ИИ в привычную жизнь. Так, в пресс-службе Авито считают выделенные принципы верными, но стоит уточнить важность баланса между регулированием и свободным развитием технологий.

«Речь идет о создании такой регуляторной среды, которая поддерживает инновации, не мешая развитию технологий, и при этом защищает интересы всех участников процесса взаимодействия с ИИ», — сообщили в пресс-службе Авито.

Отрасли в зоне риска

Бизнес и эксперты единодушны: не все сферы одинаково готовы к внедрению ИИ, и именно отраслевой подход должен определять приоритеты регулирования.

Наибольшая уязвимость — у здравоохранения. По данным Chad AI, объём рынка ИИ в медицине в России уже превышает 12 млрд рублей, но инфраструктура не готова к работе с системами, от решений которых зависит здоровье и жизнь.

«Cектор сталкивается с серьезными проблемами: недостоверностью данных, отсутствием стандартов качества медицинских ИИ-решений и рисками для жизни пациентов при неправильных диагнозах», — подчёркивает сооснователь Сhad AI Артур Кольцов.

Госсектор — ещё одна зона риска. С 2026 года в России вступят в силу жёсткие требования ФСТЭК к информационной безопасности, а значит, любая ошибка или уязвимость в ИИ-системах может привести к утечкам данных и сбоям в базовых процессах.

«Решения о льготах, проверках и выплатах – цена ошибки высока», — добавляет основатель Тендерного центра «С.Т.И.К.» Андрей Пожаров.

Финансовая сфера — относительно зрелая, но и здесь ИИ может стать источником ошибок. Автоматическая оценка платёжеспособности, борьба с мошенничеством, антифрод-алгоритмы — всё это требует точности и прозрачности.

Главные барьеры для внедрения ИИ

Для бизнеса ИИ остаётся одновременно драйвером эффективности и источником тревог. Масштабное внедрение идей тормозят не абстрактные страхи, а вполне конкретные барьеры — кадровые, технологические, организационные. И каждый эксперт видит проблему со своей стороны.

В Авито подчёркивают: главная трудность — недостаточная адаптация технологий для рядовых пользователей, а также нехватка специалистов, способных не просто обучить модель, а встроить её в бизнес-процесс и удерживать на нужном уровне качества. По словам представителей компании, на рынке есть сильные математики и разработчики, но массовый спрос на системных ИИ-архитекторов пока не удовлетворяется.

«Для решения этой проблемы технологическая платформа Авито системно инвестирует в образование – запускаем собственные образовательные проекты и программы с ведущими вузами», — говорят в компании.

Основатель «Тендерного центра С.Т.И.К.» Андрей Пожаров считает, что ключевой барьер — это отсутствие правовой определённости. По его словам, компании не могут уверенно работать с ИИ, если нет ясных правил игры.

«Бизнес опасается “тумана” в правилах», — признаётся Пожаров.

Он подчёркивает, что для массовой интеграции ИИ необходимо запускать пробные проекты под присмотром государства и с «страховочными сетками», гле есть четкие рамки, ответственность за вред и открытое информирование пользователя.

Для Артура Кольцова, сооснователя Chad AI, основная проблема — в слабости инфраструктуры. Он говорит о нехватке мощностей, отсутствии надёжного доступа к чистым и юридически корректным данным, а также о разрыве между технологией и практикой.

«34,7% организаций сталкиваются с недостаточно развитой ИКТ-инфраструктурой, 37,8% испытывают проблемы с качеством данных», — объясняет он.

Что это значит для рынка

Каждая из упомянутых проблем по отдельности решаема, но вместе они формируют воронку: талантливые команды буксуют в кадрах, бизнес боится правовой неопределённости, а архитекторы решений упираются в технический потолок. В результате ИИ растёт точечно, а не системно — и именно поэтому рынок так остро ждёт внятного регулирования.