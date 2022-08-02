Phystech Ventures оценил годовой инвестиционный рынок квантовых технологий в $2,3 млрд

Венчурный фонд Phystech Ventures оценил инвестиционный рынок квантовых технологий в $2,3 млрд – столько компании из этого сегмента привлекли по итогам 2021 года. Совокупная капитализация десяти самых крупных организаций отрасли достигла $10 млрд.

Отчетом об инвестиционном климате на рынке квантовых технологий поделился партнер венчурного фонда Phystech Ventures Даниил Шапошников.

Фонд оценил объем инвестиций, который организации, работающей в сфере квантовых технологий, привлекли по итогам 2021 года в $2,3 млрд. За первое полугодие 2022 года компании отрасли привлекли $509 млн – на 30% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

«Сегмент hardware остается лидером, где сумма привлеченных средств выросла в 2,6 раз и составила $1,5 млрд», – отметил Шапошников.

Совокупная капитализация топ-10 отрасли квантовых технологий по итогам первого полугодия текущего года достигла $10 млрд, показав рост на 100% год к году. 90% из этой суммы приходится на компании, которые разрабатывают квантовые компьютеры.

«К сожалению, этот тренд не отражается в росте выручки данных компаний, так как они только в самом начале пути по коммерциализации своих разработок», – написал Даниил Шапошников.

Лидер по инвестициям в квантовые технологии – США с объемом в $1,38 млрд и 59 стартапами в этой сфере, следом идет Великобритания с $466 млн и 38 стартапами, тройку замыкает Канада с $156 млн – 34 стартапа.

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