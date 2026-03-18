Разработчик ПО 1С может провести IPO осенью 2026 года: для этого ему нужно будет реформировать свою структуру

Разработчик корпоративного ПО 1С может провести первое публичное размещение акций осенью 2026 года, сообщает РБК. Компания начала подготовку к размещению и проводит изменения в структуре бизнеса. Одним из ключевых шагов стало преобразование основного юридического лица в акционерное общество.

1С уже привлекла консультантов для IPO

По информации источников РБК, 1С уже привлекла консультантов для подготовки размещения. Одновременно организация упрощает свою структуру, которая сейчас включает не менее 130 юридических лиц.

В феврале 2026 года компания ООО «1С» сменила организационно-правовую форму и стала АО «Группа 1С». Ещё в конце прошлого года Банк России одобрил эмиссию акций, предусмотренную в рамках этой реорганизации.

Представитель компании, с которым пообщалось РБК, отметил, что изменения носят технический характер. Они не связаны с перераспределением долей или сменой собственников.

Перед IPO компания поменяет систему корпоративного и финансового управления

По данным собеседников РБК, один из сценариев предполагает проведение IPO уже осенью 2026 года. Окончательное решение пока не принято.

Источники РБК отмечают, что перед размещением акций компании необходимо изменить модель управления бизнесом и финансами. Сейчас она ориентирована на одного бенефициара. Это усложняет оценку бизнеса и подготовку к публичному размещению. До завершения этих процессов определить стоимость компании и параметры сделки невозможно.

IPO планировали еще в 2014 году

Идея публичного размещения акций обсуждалась в 1С и ранее. Как отмечал основатель 1С Борис Нуралиев, ещё в 2008 году многие ИТ-компании рассматривали IPO как стратегический шаг.

Изначально выход на биржу планировали не раньше 2014 года, однако затем сроки сдвинулись на 2015-й из-за затянувшейся подготовки. В последние годы компания не комментировала возможное проведение IPO публично.

1С возвращается к идее публичного размещения на фоне структурных изменений внутри группы. Потенциальное IPO может стать заметным событием для российского IT-рынка, однако сроки и параметры сделки будут зависеть от глубины реформы управления и итоговой оценки бизнеса.

Контекст

Компания 1С основана в 1991 году Борисом Нуралиевым. В начале 2022 года он был владельцем около 65% акций бизнеса, ещё 15% находилось у его брата Сергея Нуралиева. Финансовую отчётность организация не публикует, однако, по оценке Tadviser, приведённой РБК, её выручка в 2022 году достигла 64,9 млрд рублей.