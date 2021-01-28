Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров

В Москве пройдет встреча на тему доходности консервативных инвестиций

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

2 февраля пройдет открытая встреча компании Realiste для частных инвесторов на тему консервативных инструментов. Перед участниками выступят эксперты по недвижимости, финансам и инвестициям. Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться.

В Москве пройдет встреча на тему доходности консервативных инвестиций

Эксперты обсудят:

  • куда вкладывать деньги, когда рынок акций перегрет;
  • что изменилось в функциях денег на мировом и российском финансовом рынке;
  • какая доходность у консервативных инвестиций.

В качестве спикеров выступят:

  • Алексей Гальцев, основатель сети агентств недвижимости «Гальцев и Фон Герц», сооснователь IT-компании Realiste, разработчика искусственного интеллекта для инвестиций в недвижимость.
  • Никита Костанда, управляющий партнер семейного офиса Family trust group, автор телеграм-канала @investacademy.
  • Егор Сусин, руководитель Центра разработки стратегий «Газпромбанка».

Мероприятие пройдет в Москве по адресу Пресненская набережная, 12, башня «Федерация».

Подробности и регистрация доступны на странице мероприятия на Timepad.

Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ВОЗМОЖНОСТИ

29 января 2021

Дата-хакатон ОВД-Инфо и Мемы про машинное обучение

30 января 2021

Конкурс #выживуттолькоайтишники

31 января 2021

Конкурс по искусственному интеллекту для детей

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма