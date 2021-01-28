2 февраля пройдет открытая встреча компании Realiste для частных инвесторов на тему консервативных инструментов. Перед участниками выступят эксперты по недвижимости, финансам и инвестициям. Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться.

В Москве пройдет встреча на тему доходности консервативных инвестиций