В Москве пройдет встреча на тему доходности консервативных инвестиций

Евгения Хрисанфова
2 февраля пройдет открытая встреча компании Realiste для частных инвесторов на тему консервативных инструментов. Перед участниками выступят эксперты по недвижимости, финансам и инвестициям. Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться.
В Москве пройдет встреча на тему доходности консервативных инвестицийЕвгения Хрисанфова
Эксперты обсудят:
- куда вкладывать деньги, когда рынок акций перегрет;
- что изменилось в функциях денег на мировом и российском финансовом рынке;
- какая доходность у консервативных инвестиций.
В качестве спикеров выступят:
- Алексей Гальцев, основатель сети агентств недвижимости «Гальцев и Фон Герц», сооснователь IT-компании Realiste, разработчика искусственного интеллекта для инвестиций в недвижимость.
- Никита Костанда, управляющий партнер семейного офиса Family trust group, автор телеграм-канала @investacademy.
- Егор Сусин, руководитель Центра разработки стратегий «Газпромбанка».
Мероприятие пройдет в Москве по адресу Пресненская набережная, 12, башня «Федерация».
Подробности и регистрация доступны на странице мероприятия на Timepad.
Фото на обложке: Unsplash
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