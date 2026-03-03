Конверсия медийных рекламных кампаний Яндекса выросла на 13% в 2025 году — трафик на сайты увеличился почти на 40%

В 2025 году имиджевые кампании принесли российскому бизнесу более 798 млн переходов на сайты и 28 млн конверсий, сообщает Яндекс. По сравнению с 2024 годом трафик вырос на 39%, а число целевых действий — на 13%. В компании связывают динамику с развитием ML-алгоритмов и ростом интереса рекламодателей к медийным инструментам.

Стратегии с машинным обучением стали приносить на треть больше поисковых запросов

В 2025 году эффективность стратегий под управлением машинного обучения заметно выросла. По сравнению с 2024-м они приносили на 29% больше поисковых запросов, на 13% больше переходов на сайты. Конверсия выросла на 19%.

Стратегии на основе машинного обучения позволяют компаниям решать прикладные задачи: повышать узнаваемость, стимулировать интерес к продукту и увеличивать продажи. Алгоритмы машинного обучения анализируют цели кампании и автоматически перераспределяют показы на аудиторию с наибольшей вероятностью целевого действия — будь то поисковый запрос, визит на сайт, заявка или покупка.

Медийной рекламой Яндекса пользовались на 25% больше брендов в 2025 году

Количество брендов, использующих медийную рекламу Яндекса, увеличилось на 25% за 2025 год. ML-стратегии оптимизации показов в 2025 году подключал уже каждый третий рекламодатель — это на 47% больше, чем годом ранее.

«В 2025 мы заметили большой рост интереса к медийной рекламе. В особенности у малого и среднего бизнеса. Более половины предпринимателей в прошлом году протестировали имиджевые кампании впервые. Причём многие из них воспользовалась специальными условиями Директа для компаний из реестра МСП и запустили премиальные медийные форматы по сниженной стоимости. Например, баннеры в Поиске или баннер под поисковой строкой. Всего за 5 месяцев после запуска этого предложения, им заинтересовались более 700 брендов», — комментирует Елизавета Смирнова, руководитель отдела по развитию медийных продуктов Яндекс Рекламы.

Рекламные кампании премиального формата стали успешнее на 61%

И среди крупных компаний спрос на премиальные форматы, например, баннер под поисковой строкой, также вырос: число рекламодателей, выбравших этот инструмент, увеличилось на 84% за год. По данным Яндекса, CPA*Стоимость целевого действия пользователя, например, покупка товара.в конверсионных цепочках, начинавшихся с премиальных форматов, оказался на 61% ниже по сравнению с другими сценариями. Более низкая стоимость означает, что рекламная кампания была успешнее: за тот же бюджет бизнесу удалось сделать больше продаж.

Отдельным драйвером стал формат Connected TV. В рамках него компании могут рекламироваться на Кинопоиске и в других онлайн-кинотеатрах, в браузерах телевизоров со Smart TV, а также показывать её при просмотре контента на операционной системе YaOS. В 2025 году количество компаний, разместивших рекламу на больших экранах, выросло в шесть раз, а инвестиции в этот сегмент увеличились в пять раз.

Медийная реклама в 2025 году стала для бизнеса не только инструментом узнаваемости, но и каналом с измеримым вкладом в продажи. Рост использования ML-стратегий и премиальных форматов показывает смещение фокуса рекламодателей к более технологичным и управляемым моделям продвижения.