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Столичный бизнес стал искать дистанционных сотрудников в регионах

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В октябре до объявления нерабочих дней число удаленных вакансий в большинстве мегаполисов было сравнимо с цифрами прошлого года, но в ноябре их стало больше. В лидерах — Воронеж (10,6%), Волгоград (9,6%) и Пермь (8,5%), при том, что общее число вакансий после отмены локдауна также возросло. Об этом говорится в исследовании SuperJob.

Столичный бизнес стал искать дистанционных сотрудников в регионах

С августа прошлого года количество удаленных вакансий в Москве — самое низкое среди городов-миллионников и держится на уровне 1,5%. Работодатели столицы переключились на подбор удаленных сотрудников в регионах. 

Большую часть вакансий на удаленке сегодня составляют вакансии в call-центрах, IT-сфере, продажах, технической поддержке и EdTech. Основные работодатели — крупные столичные банки, маркетплейсы, сервисы доставок, call-центры, онлайн-школы, IT-компании.

С принятием закона об электронном документообороте в трудовых отношениях аналитики SuperJob прогнозируют дальнейшее увеличение вакансий с дистанционным типом работы в регионах.

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Фото на обложке: Iryna Rahalskaya / Shutterstock

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