Рогозин раскрыл «эффект вау» Илона Маска

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал выступление главы SpaceX и Tesla Илона Маска перед российскими студентами несодержательным. По словам чиновника, скорее, это был «эффект вау».

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал выступление основателя SpaceX Илона Макса перед российскими студентами. По мнению чиновника, «заморский гость» не сказал ничего нового.

«Скорее, это был такой «эффект вау», когда все увидели заморского гостя неожиданно, очень популярного человека. В целом, говорить о какой-то содержательной беседе, с моей точки зрения, сложно», — сказал Рогозин на конференции Startup Village.

При этом Рогозин отметил, что уважает деятельность Маска, прежде всего в его компании SpaceX.

«Единственное только, я бы хотел, чтобы на такие форумы приглашались и российские представители, потому что удивлять нас американскими технологиями, наверное, нет смысла», — добавил Рогозин.

По его словам, в России есть очень талантливые инженеры и конструкторы, в том числе молодые разработчики, о которых страна должна знать.

Марафон «Новое знание» проходил с 20 по 22 мая на площадках Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Казани и Владивостока. Илон Маск участвовал в нем по видеосвязи и ответил на вопросы студентов. Трансляции марафона в интернете набрали более 40 миллионов просмотров.

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Фото: ChinaImages/Depositphotos