Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Что будет с WhatsApp в России: Роскомнадзор ответил на вопрос о блокировке

Новости
Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Глава новостного отдела RB

Анна Тимофеева

WhatsApp не менял объём передававшихся персональных данных пользователей, мессенджер лишь уточнил соглашение, считает глава Роскомнадзора Андрей Липов. Он дал совет россиянам — «хотите — пользуйтесь, хотите — нет», и подчеркнул, что ведомство никаких мер, по примеру других регулятор, принимать в этой связи не будет.

Что будет с WhatsApp в России: Роскомнадзор ответил на вопрос о блокировке

По словам Липова, ещё в 2014 года все пользователи WhatsApp дали согласие на обработку и передачу своих персональных данных в другие сервисы, которые принадлежат этой компании.

«Всё, что произошло в конце прошлого года, — просто уточнение соглашения. Не изменился объём данных передававшихся. Хотите — пользуйтесь, хотите — нет, ваше дело. Должна быть конкуренция», — заявил Липов журналистам.

Глава Роскомнадзора подчеркнул, что регулятор не планирует предпринимать никаких мер в связи с обновлением пользовательского соглашения мессенджера и напомнил, что в России есть и отечественные аналоги WhatsApp.

Ранее министерство электроники и информационных технологий Индии (MeitY) обязало WhatsApp отказаться от обновления политики конфиденциальности, отметив, что противном случае мессенджер может быть заблокирован. Аналогичные меры из-за новой политики WhatsApp рассматривают и в Германии.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: ibphoto/Depositphotos

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Россиян предупредили об «экосистемном рабстве»
  2. 2 Резидент «Сколково» Mind&Machine привлек инвестиции от дочки «Мангазеи» Сергея Янчукова
  3. 3 Mars позволит россиянам первыми в мире попробовать их новый продукт
  4. 4 Техно-лаборатория Snark.art закрыла seed-раунд c инвестициями $1,5 млн
  5. 5 Стартап-разработчик инновационного модуля зарядки электрокаров получит финансирование «Газпрома»
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

27 мая 2021

Акселератор LegalTech

28 мая 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Перми

28 мая 2021

IT-START

Все ВОЗМОЖНОСТИ