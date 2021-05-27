Что будет с WhatsApp в России: Роскомнадзор ответил на вопрос о блокировке

WhatsApp не менял объём передававшихся персональных данных пользователей, мессенджер лишь уточнил соглашение, считает глава Роскомнадзора Андрей Липов. Он дал совет россиянам — «хотите — пользуйтесь, хотите — нет», и подчеркнул, что ведомство никаких мер, по примеру других регулятор, принимать в этой связи не будет.

По словам Липова, ещё в 2014 года все пользователи WhatsApp дали согласие на обработку и передачу своих персональных данных в другие сервисы, которые принадлежат этой компании.

«Всё, что произошло в конце прошлого года, — просто уточнение соглашения. Не изменился объём данных передававшихся. Хотите — пользуйтесь, хотите — нет, ваше дело. Должна быть конкуренция», — заявил Липов журналистам.

Глава Роскомнадзора подчеркнул, что регулятор не планирует предпринимать никаких мер в связи с обновлением пользовательского соглашения мессенджера и напомнил, что в России есть и отечественные аналоги WhatsApp.

Ранее министерство электроники и информационных технологий Индии (MeitY) обязало WhatsApp отказаться от обновления политики конфиденциальности, отметив, что противном случае мессенджер может быть заблокирован. Аналогичные меры из-за новой политики WhatsApp рассматривают и в Германии.

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