Меню
Новости
Истории
Мнения
Нейропрофайлы
Обзоры
Чек-листы

Российский стартап Veai привлёк 400 млн рублей: он создаёт ИИ-агентов и минимизирует «галлюцинации» у нейросетей

Российский ИИ-стартап Veai привлёк 400 млн рублей

Ксения Польская
Текст:
30 декабря 2025, 16:05
Российский стартап Veai привлёк 400 млн рублей: он создаёт ИИ-агентов и минимизирует «галлюцинации» у нейросетей
Российский стартап Veai, разрабатывающий ИИ-агентов для генерации, проверки и оптимизации кода, привлёк 400 млн рублей. Компания направит средства на улучшение технологий генерации и проверки кода, а также масштабирование продаж в России, сообщает Forbes. Ключевым фактором для решения инвесторов вложиться в стартап стал опыт разработки сложных B2B-продуктов.

Позже «Восток Инвестиции» смогут обменять заём на долю в Veai


Главным инвестором стартапа стал холдинг «Восток Инвестиции»: он предоставил конвертируемый заём, который позднее можно обменять на долю в компании. Бизнес-ангелы Николай Антипин и Роман Чернов вложились через equity-раунд — этап финансирования, на котором инвестор покупает долю в компании.

Полученные средства Veai планирует направить на улучшение контроля качества генерации кода, повышение безопасности и масштабирование продаж в корпоративном сегменте.

Количество контрактов у Veai увеличивается каждый месяц


Veai был основан в 2024 году Михаилом и Владиславом Кудиновыми; Михаил стал генеральным директором, Владислав — техническим. Ранее Михаил занимался проектами VeeRoute и Workme, которые привлекали инвестиции и работали с корпоративными клиентами, включая «Почту России» и Oriflame. Также В Veai работает команда инженеров международного уровня, включая специалистов из JetBrains и Huawei.

Основатели Veai обладают опытом разработки сложных B2B-продуктов, что и стало одним из ключевых факторов для решения инвесторов вложиться в компанию. По словам Николая Антипина, количество контрактов и пилотных проектов у Veai увеличивается каждый месяц.

Veai применяет методы, которые минимизируют ошибки ИИ


На платформе Veai применяются ИИ-агенты для генерации, ревью и оптимизации кода. Как сообщает Veai, на платформе используются методы, минимизирующие ошибки: количество вымышленных ответов нейросетей составляет около 10%, что значительно ниже уровня конкурентов.

ИИ-агенты для генерации кода востребованы на рынке, рассказывает Forbes руководитель лаборатории прикладного искусственного интеллекта СПб ФИЦ РАН Максим Абрамов. По его словам, глобальные конкуренты имеют большие вычислительные мощности, но Veai формирует собственную нишу на рынке и делает акцент на конкретных задачах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Материалы по теме