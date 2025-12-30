Российский ИИ-стартап Veai привлёк 400 млн рублей

Позже «Восток Инвестиции» смогут обменять заём на долю в Veai



Главным инвестором стартапа стал холдинг «Восток Инвестиции»: он предоставил конвертируемый заём, который позднее можно обменять на долю в компании. Бизнес-ангелы Николай Антипин и Роман Чернов вложились через equity-раунд — этап финансирования, на котором инвестор покупает долю в компании.

Полученные средства Veai планирует направить на улучшение контроля качества генерации кода, повышение безопасности и масштабирование продаж в корпоративном сегменте.

Количество контрактов у Veai увеличивается каждый месяц



Veai был основан в 2024 году Михаилом и Владиславом Кудиновыми; Михаил стал генеральным директором, Владислав — техническим. Ранее Михаил занимался проектами VeeRoute и Workme, которые привлекали инвестиции и работали с корпоративными клиентами, включая «Почту России» и Oriflame. Также В Veai работает команда инженеров международного уровня, включая специалистов из JetBrains и Huawei.

Основатели Veai обладают опытом разработки сложных B2B-продуктов, что и стало одним из ключевых факторов для решения инвесторов вложиться в компанию. По словам Николая Антипина, количество контрактов и пилотных проектов у Veai увеличивается каждый месяц.

Veai применяет методы, которые минимизируют ошибки ИИ

На платформе Veai применяются ИИ-агенты для генерации, ревью и оптимизации кода. Как сообщает Veai, на платформе используются методы, минимизирующие ошибки: количество вымышленных ответов нейросетей составляет около 10%, что значительно ниже уровня конкурентов.

ИИ-агенты для генерации кода востребованы на рынке, рассказывает Forbes руководитель лаборатории прикладного искусственного интеллекта СПб ФИЦ РАН Максим Абрамов. По его словам, глобальные конкуренты имеют большие вычислительные мощности, но Veai формирует собственную нишу на рынке и делает акцент на конкретных задачах.