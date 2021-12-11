Россиян приняли в международный альянс водителей электромобилей

Российскую организацию электромобилистов из Перми приняли в международный альянс водителей электромобилей Global EV Alliance (GEVA). Членство в GEVA позволит пермякам получать информационную и юридическую поддержку и участвовать в тематических международных мероприятиях.

Пермское сообщество водителей электромобилей EV Perm стало частью международного альянса GEVA с правом голоса, сообщает ТАСС со ссылкой на главу сообщества Александра Шаврина.

EV Perm, основанное на базе частного цифрового технопарка Morion Digital, — первое и, на данный момент, единственное российское объединение электромобилистов в GEVA.

«Это позволит нам получать информационную и юридическую поддержку, а также принимать участие в международных мероприятиях», — поделился Шаврин.

GEVA насчитывает почти 150 тыс. участников из 50 организаций в 30 странах, все они разделяют идею перехода на экологичный транспорт.

Большинство организаций GEVA из Европы, а также Северной Америки — страны Евросоюза, США и Канада активнее всего переходят на электромобили (особенно страны Евросоюза, которые уже в следующем десятилетии планируют отказаться от традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания).

В России электромобили пока еще не стали выгодной альтернативой привычным автомобилям, но скоро это изменится: власти планируют наладить собственное серийное производство электромобилей (развитием инфраструктуры займется частный холдинг), сразу две новые модели электрокаров представил концерн «Калашников», а в следующем году в стране появятся электромобили Chery и MINI Cooper.

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Фото: Moritz Denke/Shutterstock