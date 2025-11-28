Россияне получают до 20 пушей в день, но готовы терпеть гораздо меньше — 44% могут удалить приложение из-за них
Сколько уведомлений готовы терпеть в России — показал опрос
Фото: Фото: Brothers91/Getty Images
Россияне получают до 20 пушей в день, но готовы терпеть лишь 6–14 уведомлений в неделю. Как выяснили аналитики агентства мобильного маркетинга Go Mobile, почти половина пользователей готовы удалить приложение из-за навязчивых уведомлений, а 73% — отключают пуши при первом признаке спама. 55% открывают пуши ради персональных предложений, если сообщение действительно ценно.
Пользователи чаще удаляют приложения, чем устанавливают
По данным исследования, ежедневные установки приложений максимальны среди аудитории 18–24 лет — 11%. Но именно эта группа чаще других и удаляет приложения — 15% против 10% в остальных возрастах. Самый распространённый сценарий удаления — «раз в несколько месяцев»: так ответили 23% респондентов.
44% пользователей могут удалить приложение из-за пушей, а 73% отключают уведомления из-за спама. Ещё 58% делают это, если сообщения приходят слишком часто, и 57% — если они бесполезны.
Идеальная частота — 1–2 пуша в день от одного приложения
Пользователи считают комфортной модель, в которой одно приложение отправляет 1–2 персонализированных пуша в день. 77% россиян утверждают, что сейчас получают до 10 пушей в день. 90% — до 20 уведомлений. При этом лишь 10% аудитории готовы получать больше 20 пушей ежедневно.
В неделю россияне готовы получать 6–14 пушей, фиксируют аналитики Go Mobile. Наиболее лояльные категории:
-
приложения для знакомств — 8–19 пушей в неделю,
-
утилиты — 5–20,
-
маркетплейсы — 7–17.
Менее всего пользователи готовы терпеть уведомления от приложений бьюти, игр, мобильных операторов и сервисов медицины и фармы.
Исследование также показывает, что поведение пользователей сильно зависит от времени суток:
-
рабочее время — предпочтение банковским уведомлениям и госуслугам,
-
вечер и выходные — развлекательные сервисы, путешествия,
-
ночью — недвижимость, отдых, планирование поездок.
В любое время суток пользователи готовы получать пуши от сервисов со «срочной» тематикой: такси, карты, спорт, еда и продукты.
Пуши включают ради персональных предложений
45% пользователей подписываются на уведомления ради персонифицированных рекомендаций. 55% признают, что персональные предложения в пушах — главный мотиватор к покупке.
Геотаргетинг работает ограниченно: всего 6% пользователей готовы совершить покупку по пушу, завязанному на геолокацию. Наиболее чувствительны к таким уведомлениям молодые пользователи 18–24 лет и аудитория, которая в среднем тратит на покупки от 50 тыс. рублей в месяц.
Многие пользователи начинают игнорировать пуши
Только 12% открывают приложение сразу после получения уведомления. 54% пользователей откладывают открытие. 40% тех, кто получает более 20 пушей в день, просматривают уведомления, но не переходят в приложение. Переизбыток снижает ценность офферов и увеличивает риск удаления приложения.
