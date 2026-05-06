Россияне согласны на более низкую зарплату ради интересных командировок: зумеры продлевают поездку, чтобы отдохнуть

Молодые специалисты позитивно относятся к командировкам: среди сотрудников до 35 лет рабочие поездки с энтузиазмом воспринимают около 70% респондентов, сообщают hh.ru и «OneTwoTrip для бизнеса». Некоторые из них готовы идти на финансовые уступки ради возможности чаще путешествовать по работе. Кроме того, зумеры часто продлевают свои командировки, чтобы отдохнуть в городе.

Интерес к командировкам снижается вместе с возрастом

Исследование hh.ru и «OneTwoTrip для бизнеса» показало, что отношение к деловым поездкам напрямую связано с возрастом сотрудников.

среди сотрудников 18–35 лет около 70% сообщили, что относятся к командировкам положительно,

среди работников 36–50 лет к рабочим поездкам с энтузиазмом относятся 63% участников опроса,

в категории сотрудников 51–60 лет рады съездить в командировку только 55%,

среди специалистов старше 60 лет к командировкам готовы 49%.

Почти треть респондентов 18–25 лет назвали комфортным графиком от четырёх до шести командировок ежегодно. Ещё четверть готовы отправляться в поездки более десяти раз в год.

Каждый четвёртый сотрудник 26–35 лет считает оптимальным вариантом одну-три поездки в год, столько же считают комфортными четыре-шесть командировок ежегодно.

Среди сотрудников старше 36 лет большинство предпочитает от четырёх до шести поездок в год.

Ради поездок сотрудники до 35 лет и старше 60-ти готовы уступать в доходе

Возможность регулярно путешествовать по работе для некоторых россиян оказалась важнее размера зарплаты.

Среди сотрудников 18–25 лет почти 35% готовы рассматривать предложения с доходом ниже рыночного уровня, если работа предполагает частые и интересные поездки, включая зарубежные. Ещё 30% сообщили, что их решение о трудоустройстве будет зависеть от конкретных направлений командировок.

В группе 26–35 лет 31% респондентов также готовы согласиться на более низкую зарплату ради рабочих путешествий, а 36% признались, что география поездок играет для них важную роль при выборе работодателя.

Молодые сотрудники ощущают рост эффективности в командировках

Смена обстановки особенно заметно влияет на продуктивность молодых специалистов:

среди сотрудников 18–25 лет почти половина — 46% — отметили, что во время командировок работают эффективнее обычного

в возрастной категории 26–35 лет повышение продуктивности в поездках ощущает каждый третий респондент,

35% представителей возрастной группы сообщили, что сохраняют привычный рабочий ритм независимо от смены локации.

Для более старших сотрудников деловые поездки в основном стали частью привычного рабочего процесса. Около 40% респондентов 36–50 лет, 42% сотрудников 51–60 лет и более половины специалистов старше 60 лет заявили, что командировки практически не отражаются на эффективности их работы.

Молодёжь чаще совмещает поездки с отдыхом

Авторы исследования отмечают рост популярности формата bleisure — сочетания рабочих поездок с коротким отпуском — среди молодых сотрудников.

Среди респондентов младше 25 лет 63% хотя бы иногда продлевают командировки, чтобы отдохнуть. Каждый десятый остаётся в месте командировки на пару дней практически всегда.

У старших возрастных групп подобная практика встречается заметно реже. Треть сотрудников 51–60 лет никогда не остаются в городе командировки после завершения рабочих задач, а среди специалистов старше 60 лет этот показатель достигает 46%.

61% россиян считают, что командировки — хороший способ избежать выгорания

Согласно результатам исследования, 61% участников опроса воспринимают рабочие поездки как способ снизить уровень эмоционального напряжения и отвлечься от рутины. По мнению респондентов, смена обстановки помогает восстановиться, если командировка не сопровождается чрезмерной нагрузкой.

Отдельное внимание участники исследования уделили организации поездок. Более 60% респондентов 26–35 лет заявили, что для них очень важно, чтобы компания самостоятельно оформляла и оплачивала билеты, гостиницы и другие расходы. Необходимость сначала тратить собственные деньги, а затем ждать компенсации многие респонденты назвали серьёзным источником стресса.