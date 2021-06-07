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Росгвардия заплатит за IT-систему контроля за оборотом оружия 300 млн рублей

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Росгвардия заплатит за IT-систему контроля за оборотом оружия 305,5 млн рублей. В ней будут вести безбумажный документооборот, а также отслеживать сделки о купле-продаже оружия. Конкурс на разработку системы силовое ведомство объявило спустя две недели после трагедии в школе в Казани.

Росгвардия заплатит за IT-систему контроля за оборотом оружия 300 млн рублей

Согласно условиям контракта, система должна автоматически уведомлять контролирующие органы о действиях участников оружейного рынка, например, заключении договоров купли-продажи оружия. Также в системе должна быть база владельцев оружия с информацией о выданных им разрешениях на хранение.

Кроме того, система должна быть неким аналогом портала госуслуг для оружейников – граждане смогут без похода в ведомства взаимодействовать с лицензирующими органами и получать уведомления о проверках и окончаниях сроков. Документооборот предлагается вести безбумажный.

Конкурс на создание системы был размещен спустя две недели после трагедии в школе в Казани, когда из официально приобретенного оружия были убиты девять человек. Владимир Путин тогда заявил, что необходимо повысить требования к владельцам оружия.

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Фото: Shutterstock.com

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