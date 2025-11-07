Rutube запустит рекламную платформу в 2026 году

Rutube представит собственную рекламную платформу, запуск которой запланирован на 2026 год. Новый сервис позволит брендам, агентствам и авторам напрямую размещать рекламу на видеохостинге — без участия посредников. Решение должно укрепить позиции компании в рекламном бизнесе, который за год показал четырёхкратный рост выручки.

Платформа даст рекламодателям полный контроль

Как сообщили в Rutube, новая система откроет рекламодателям возможность самостоятельно управлять кампаниями — от настройки форматов и целевых аудиторий до анализа эффективности. Платформа объединит функции для продвижения брендов, мобильных приложений и продаж на маркетплейсах, а также предложит продвинутый таргетинг на основе моделей машинного обучения.

По словам Сергея Стамболцяна, генерального директора «ГПМ Проекты», проект станет «ключевым шагом к технологической независимости» и новому этапу развития рекламного направления Rutube. Он также отметил, что компания предложит инвентарь на всех платформах — web, приложение и Smart TV — и обеспечит прозрачность закупок для бизнеса.

Rutube укрепляет позиции, ежемесячная аудитория — почти 80 млн человек

В 2024 году Rutube перезапустил рекламное направление, представив линейку новых форматов, включая instream и баннерную рекламу. Благодаря этому выручка от рекламы за год выросла в четыре раза, а ежемесячная аудитория платформы достигла почти 80 миллионов пользователей.

Библиотека видеохостинга насчитывает свыше 424 млн роликов, а количество просмотров за 9 месяцев составило 37,9 млрд. В компании считают, что запуск собственной рекламной платформы поможет монетизировать этот объём аудитории и расширить возможности как авторов, так и бизнеса.

Попытка стать альтернативой YouTube Ads

По мнению Михаила Чиковани, основателя и CEO CG Agency, создание рекламной платформы Rutube — «естественный шаг» в условиях трансформации рекламного рынка.

«Rutube с момента основания позиционировался как альтернатива YouTube. Сейчас, когда рынок в турбулентности из-за изменений в правилах рекламы, выглядит естественным решением стать альтернативой и для рекламодателей. У платформы, благодаря наработанной практике Газпром-медиа, есть знания, умения и биг-дата», — отметил Михаил Чиковани, основатель и CEO CG Agency.

Он добавил, что тестировать новый инструмент будут многие крупные игроки: рекламодатели готовы пробовать всё, что способно дать конверсии. Главный вопрос — какой результат они получат.

«Будет ли это история с красивыми цифрами в отчёте, но низкой конверсией в реальные продажи? Формат таргетированных баннеров при условии, что технология учитывает контекст, может быть успешной и крутой. В этом случае, всё будет как раз упираться в реальный профит после кампании», — резюмировал эксперт.

В 2026-м — тесты и настройка, в 2027-м — масштабирование

По оценке эксперта Михаила Чиковани, в первый год работы платформа не сможет значительно повлиять на распределение бюджета по рынку. Пока что новая рекламная площадка пройдёт стадию тестов и калибровки.

«Скорее всего 2026 год пройдет в тестах, корректировках и отладках, завышенных ожиданиях от платформы, разочарованиях, новых попытках. При позитивном сценарии, вероятно, в 2027 году будет какой-то прогресс и результат», — подчеркнул Михаил Чиковани, CEO CG Agency.

Кроме того, по мнению эксперта, судьба Rutube будет зависеть от качества данных и стабильности аудитории. Чтобы достичь успеха на рынке, важно, чтобы реклама воспринималась пользователями как часть экосистемы, а не как навязчивый контент.