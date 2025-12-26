ИИ сделал миллиардерами более 50 человек в 2025 году

В 2025 году развитие ИИ-компаний привело к появлению более 50 новых миллиардеров по всему миру. По данным Forbes, инвесторы вложили в ИИ-стартапы свыше $200 млрд, а на этот сектор пришлось около половины всех глобальных венчурных инвестиций. Основными драйверами роста стали модели ИИ, инфраструктура и прикладные сервисы.

Состояние основателей ИИ-компаний растёт из-за крупных раундов финансирования

В течение года ИИ-компании регулярно привлекали многомиллиардные инвестиции. Например, Anthropic, основанная бывшими сотрудниками OpenAI, привлекла $16,5 млрд и увеличила оценку до $183 млрд, что сразу вывело всех семерых создателей в категорию миллиардеров. По данным Crunchbase, доля ИИ-стартапов в общем объёме мирового венчурного финансирования выросла до 50% — это на 16 п.п. больше, чем годом ранее.

В Forbes отмечают, что масштабные инвестиции в искусственный интеллект стали системным явлением, а не разовыми сделками, что закрепило ИИ как ключевое направление технологического рынка.

Чипы и дата-центры — новые источники богатства

Значительная часть капитала была направлена на развитие ИИ-инфраструктуры. Крупные технологические компании заявили о многомиллиардных вложениях в дата-центры и вычислительные мощности. В январе было объявлено о проекте Stargate стоимостью $500 млрд, в котором участвуют OpenAI, SoftBank и Oracle. Meta*, Microsoft и Alphabet выделили более $65 млрд на развитие ИИ-инфраструктуры в 2025 году.

На фоне спроса на вычислительные мощности состояние основателей компаний, работающих с чипами, сетевыми решениями и дата-центрами, выросло особенно быстро. В Forbes отмечают, что именно в этом направлении появилось более десятка новых миллиардеров за год, включая соучредителей фирмы полупроводников Astera Labs, производителя чипов ISU Petasys, производителя электрических трансформаторов Sanil Electric и поставщика облачных вычислений CoreWeave​​.

Миллиардерами стали основатели компаний, занимающихся обучением ИИ

В 2025 году усилилась конкуренция за специалистов в области искусственного интеллекта. Одним из самых заметных событий стала покупка Meta* 49% в ИИ-стартапе Scale AI за более чем $14 млрд. В рамках сделки соучредитель и CEO Александр Ван, который впервые стал миллиардером ещё в 2022 году, присоединился к Meta* в качестве главного директора по ИИ. Сооснователь Scale Люси Го временно стала самой молодой self-made женщиной-миллиардером в мире.

Рынок разметки данных и обучения моделей тоже получил новый импульс. Основатели компаний, занимающихся обучением ИИ, таких как Surge AI и Mercor, также вошли в список миллиардеров благодаря росту выручки и оценок бизнеса. Среди клиентов Mercor — Amazon, Alphabet, Meta*, Microsoft, OpenAI, Tesla и NVIDIA.

Доля сотрудников, использующих ИИ на работе, выросла с 11% до 23%

Помимо инфраструктуры и данных, рост состояний обеспечили компании, разрабатывающие прикладные ИИ-инструменты. Forbes отмечает активный рост стартапов в сферах генерации аудио, видео и кода. В частности, ElevenLabs и Anysphere (Cursor) достигли многомиллиардных оценок за счёт быстрого роста выручки и корпоративных клиентов.

Использование ИИ в бизнесе также резко увеличилось. По данным Gallup, доля сотрудников, применяющих ИИ на работе, выросла с 11% в 2023 году до 23% в 2025-м, а в отдельных компаниях до 30% кода уже пишется с участием ИИ-инструментов.

Контекст

Forbes подчёркивает, что 2025 год стал переломным для ИИ-рынка: технологии перестали быть экспериментом и стали основой для масштабного бизнеса. Массовые инвестиции, рост корпоративного спроса и инфраструктурные проекты сделали ИИ одним из главных факторов перераспределения капитала в мировой экономике.

В России 35% компаний внедрили в работу и масштабируют ИИ, а 50% рынка ещё только экспериментирует. В списке крупнейших игроков, применяющих искусственный интеллект, — Сбер, RuStore и Кинопоиск.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ