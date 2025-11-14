Рынок креатива перегрелся: количество вакансий сократилось, резюме стало больше — а средняя зарплата выросла на 10%
Вакансий в маркетинге и рекламе стало меньше на 15% в 2025-м
Рынок труда креативных индустрий вошёл в 2025 год с перегревом: вакансий стало на 15% меньше, а резюме — на 16% больше, показывают данные SuperJob и креативной экосистемы Silver Mercury. При этом зарплаты в маркетинге и рекламе выросли на 10% за год — чуть выше инфляции в Москве (5,98%).
На рынок труда выходят специалисты с большим опытом
По оценке SuperJob, рынок стал одним из самых перегретых в экономике. Количество вакансий в сфере маркетинга, рекламы и PR снизилось на 15%, при этом число соискателей выросло на 16%. В исследовании говорится, что на рынок труда выходит всё больше опытных специалистов, уже занятых в профессии и ищущих новые условия.
Как отмечали эксперты в обзоре Russian Business о рынке креативных индустрий в России в 2025 году, в сфере ощущается дефицит молодых кадров — демографическая яма 2000-х ударила по количеству выпускников, а агентства активно сотрудничают с вузами, чтобы закрыть разрыв. При этом наиболее востребованы опытные креативные директора, стратеги и руководители, умеющие вести крупные проекты.
Наибольший рост зарплат у маркетологов и арт-директоров
Зарплаты в креативной индустрии выросли на 10% за год — по сравнению с 2024-м, но особенно быстро прибавили маркетологи (+15%) и контент-менеджеры (+11%).
По данным SuperJob, маркетологи в IT-компаниях зарабатывают от 65 тыс. до 350 тыс. ₽ в месяц, медиана — 150 тыс. ₽. Дизайнеры и PR-менеджеры получают в среднем 130–150 тыс. ₽.
Вакансии всё чаще требуют умения работать с ИИ
Согласно исследованию SuperJob и креативной экосистемы Silver Mercury, от кандидатов всё чаще требуются навыки взаимодействия с искусственным интеллектом. В большинстве их ждут от специалистов:
-
UI/UX-дизайнеров — генерация идей, прототипирование, A/B-тесты;
-
маркетологов — автоматизация задач, генерация контента и аналитика;
-
менеджеров по продажам — навыки работы с AI-инструментами для клиентского сервиса;
-
project-менеджеров — контроль и оптимизация сервисов ИИ;
- графических дизайнеров — создание и обработка визуального контента с помощью нейросетей.
Эксперты в обзоре Russian Business также отметили, что именно AI-направление стало одним из самых быстрорастущих сегментов рынка. Так, режиссёр рекламы Эрадж Нидоев рассказал, что после снижения объёмов традиционных съёмок резко вырос спрос на ИИ-режиссуру. По его словам, ценник в этом сегменте вдвое ниже, чем у классических проектов, но объёмы растут, и именно это направление вытесняет привычный формат.
«Из-за того, что у меня стало меньше обычной работы, я теперь больше зарабатываю как ИИ-креативный директор и режиссёр», — отметил Эрадж Нидоев.
Главный навык 2025 года — умение работать с нейросетями
По словам Ивана Живицы, директора по маркетингу (CMO) креативной экосистемы Silver Mercury, сокращение вакансий при росте зарплат отражает стратегический сдвиг в креативной сфере.
«Сокращение общего числа вакансий при одновременном росте зарплат — это явный сигнал: фокус смещается с количества на качество. Бизнес больше ценит опытных специалистов, способных решать сложные задачи и приносить измеримую пользу», — отметил СМО креативной экосистемы Silver Mercury Иван Живица.
По его словам, умение работать с ИИ становится «новым профессиональным фильтром»: теперь важно не просто быть специалистом, а уметь работать в симбиозе с технологиями.
