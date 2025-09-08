Есть ли деньги в креативных индустриях, что кормит рынок и сколько реально заработать

В 2025-м креативная индустрия официально стала самостоятельным сектором экономики России. Вместе с фестивалем G8 мы копнули главное — где деньги: спросили у практиков из разных сфер, сколько здесь реально зарабатывают и что сейчас «кормит» рынок. Ответы — в материале, дискуссии — 12 сентября на Хлебозаводе.

Лео Леонов — основатель студии NAAU, брендинг и веб-дизайн

NAAU — бутиковая студия брендинга и веб-дизайна. Репозиционирует компании в премиум и собирает имидж с нуля. В портфеле — сайты для агентств «Зебр Хиро» и «Клан», для режиссёров и операторов Андрея Краузова, Антона Шавкеры, Кирилла Грошева, Игоря Клепнёва — в общем, собрали всю креативную тусовку.

«Миллионами не ворочаем, но проекты могут достигать 1,5–2 млн ₽, иногда трёх. В среднем же прайс держится около 1 млн ₽ или чуть меньше. Средний чек у нас рос, конечно: начинали мы вообще с маленьких сумм», — говорит о том, сколько можно зарабатывать, основатель студии NAAU Лео Леонов.

Доходы растут на 30% в год, но 1,5 млн ₽ чистыми удаётся не всегда

Лео Леонов в дизайне с 2017 года, основал свое агентство в 2021-м. Начинал один с фрилансерами, сегодня вокруг него пул дизайнеров под любые задачи: брендинг, сайты-портфолио, 3D. Лео и сам работает руками. Параллельно ведёт подкаст «Надо докрутить» — уже почти 30 выпусков с топами индустрии: от Димы Барбанеля до Влада Ермолаева и Саши Гладких.

«Если говорить о моих доходах как о чистой прибыли, то она всё это время росла вместе с компанией. В среднем — на 30% год к году. В пике, как мне кажется, можно было зарабатывать около 1 млн ₽ чистыми. Кто-то выходит и на 1,5 млн ₽», — говорит, сколько зарабатывает сам, основатель студии NAAU Лео Леонов.

Но он отмечает, что агентство — это история не столько про бизнес-процессы, сколько про личный бренд, маркетинг, связи и рекомендации, поэтому 1,5 млн ₽ чистыми сделать далеко не всегда получается.

«Думаю, 1–2 млн ₽ — это средний чек по всей нише бутиковых студий. У кого-то бывает и больше: 2–3 млн ₽. Но это точно не десятки миллионов. Есть ощущение, что за последний год у людей стало чуть меньше денег», — делится цифрами основатель студии NAAU Лео Леонов.

Что реально кормит и где маржа: проекты по 2–3 млн ₽ на коде

По словам Леонова, сейчас супервостребованы AI-направления — деньги туда льются рекой. Но, на его взгляд, это лихорадка, которая со временем пройдёт.

«Если говорить про мою студию, то мы не очень подвержены каким-то массовым изменениям в дизайне, скорее — сезонным колебаниям. AI-история на нас вряд ли повлияет: мы не про продуктовый или интерфейсный дизайн, не про шаблоны. Мы делаем кастомные решения, и они будут только более востребованы», — подчеркивает основатель студии NAAU Лео Леонов.

Он говорит, что больше всего денег им сейчас приносят брендинг и сайты на коде. Конструкторы вроде Tilda уже не тянут задачи ни по стилю, ни по механике, поэтому студия полностью ушла в код, где проекты стоят 2–3 млн ₽.

Дорогие головы: креативные директора и «дизайн-терапевты» на вес золота

Самые редкие — дизайнеры, умеющие придумывать нестандартные, но при этом рабочие решения. На фрилансе вилка в среднем 150–200 тыс. ₽, но можно зарабатывать и 200–300 тыс. ₽, причем это не всегда связано с качеством, — даже 500 тыс. ₽ можно получать, причем делая всякую дрянь.

«В нашей сфере фриланса, по сути, быть не может. Это всегда комплексная работа: обязательно нужен креативный директор, с большим опытом, который минимум лет 10 в дизайне и с большой насмотренностью. Если хочешь фриланс, делаешь сайты-портфолио на Tilda за 200 тыс. ₽, которые просто закрывают задачу, но не дают эффекта "вау". Такие проекты выбирают клиенты, у которых нет больших бюджетов на имидж. А те, кто ценит время и понимает, что им нужен сильный результат, выбирают студии», — объясняет основатель студии NAAU Лео Леонов.

Он отмечает, что они берут меньше проектов, но более объёмных и дорогих, чтобы не распыляться и не терять фокус.

Студия за год не окупится — поезд ушёл, теперь деньги — в AI

Лео Леонов отмечает, что дизайн-студия не выйдет в прибыль за год: рынок в России держится на связях и рекомендациях, а без доверия заказы дороже 100 тыс. ₽ просто не приходят. Нетворк работает лучше любого таргета или Директа. Поэтому, по его словам, ставка на AI сегодня выглядит куда перспективнее: технология экономит миллионы, востребована рынком и позволяет быстрее выйти в плюс.

«Если бы завтра пришлось начать с нуля, я бы точно не пошёл в дизайн-студию. Этот путь у меня уже был: 7–8 лет работы, рынок другой, тяжёлый старт, мало заказов, обучение людей с нуля, уход и приход дизайнеров, долгий путь к портфолио и классным клиентам. Повторять его сейчас не стал бы — время изменилось, поезд ушёл», — резюмирует Лео Леонов.

Сергей Мекрюков — Head of Design IT Dodo Brands, продуктовый дизайн

Сергей Мекрюков пришёл в профессию 13 лет назад как стажёр и первые деньги — около 20 тыс. ₽ — заработал спустя пару месяцев. Сегодня, будучи директором по дизайну, он зарабатывает в диапазоне топовых вилок. Точные суммы он не раскрывает, но отмечает, что разница с началом карьеры кратная.

«Рынок дизайна всегда "штормило", но последние годы сильнее видно отсутствие институтов, которые помогают молодым набрать базу. Джуны сильно страдают, потому что AI выкашивает простые задачи. Но при этом бизнес всё чаще видит в дизайне партнёра, а не только исполнителя картинок: дизайн реально помогает закрывать UX-боли и искать уникальность», — отмечает глава продуктового дизайна в Dodo Brands Сергей Мекрюков.

Специфика продуктового дизайна: фриланс не основа, чеки от 150 тыс до 1 млн ₽

Сергей Мекрюков отмечает, что для продуктовых дизайнеров главным источником дохода остаётся стабильная продуктовая работа. Самые интересные и дорогие проекты —перезапуски. Быстро растёт AI-направление — автоматизация и проекты «под ключ».

Сегодня наиболее востребованы продуктовые дизайнеры с креативным мышлением, опытные арт-директоры и новая волна специалистов — AI product designers, которые умеют совмещать дизайн с вайбкодингом и сложными процессами.

«Доходы у востребованных специалистов зависят от города и компании. Джун-мидл может получать до 200 тыс. ₽. А если это сильный синьор с уникальным опытом потолка практически нет. Мы в компании ежегодно исследуем рынок и стараемся держать вилки конкурентными», — говорит глава продуктового дизайна в Dodo Brands Сергей Мекрюков.

Он считает, что жить на фрилансе можно, но только если специалист уже востребован и имеет сильное портфолио. В продуктовом дизайне конкурировать без опыта внутри продукта сложно, поэтому фриланс чаще выступает как дополнение или промежуточный шаг.

Ориентир для фрилансеров по рынку дает такой: лендинг — около 150 тыс. ₽, а брендинг — примерно 1 млн ₽.

Если бы сам начинал сейчас с нуля, сделал бы ставку на сильное портфолио и опыт, полученный в работе с хорошими арт-директорами и компаниями. По его словам, одного года мало, чтобы накопить базу и выйти в плюс, но это возможно при фокусе на самообучении, кейсах и активном нетворкинге.

Денис Лапшинов — основатель рекламного агентства Slava, креатив и маркетинг

Денис Лапшинов начинал карьеру в BBDO Moscow, где делал отмеченные наградами кампании для Pepsico и P&G. В 2011 году со-основал SLAVA. За годы агентство выросло с 5 до 70 человек, в портфеле — Google, Yandex, Tinkoff, Точка, Xiaomi, Lego, Renault. Среди личных наград Дениса — Cannes Lions, Eurobest, Webby, Effie и десятки других побед. В 2024-м он запустил подкаст на YouTube «Талант не любит тишину».

«Если говорить о креативных агентствах, то выручка большинства из них находится в диапазоне 50–200 млн ₽. В случае, когда агентство начинает успешно продавать медийный инвентарь — блоггеров, диджитал-медиа, — это может добавить ноль справа», — говорит о том, сколько можно зарабатывать, основатель рекламного агентства Slava Денис Лапшинов.

Денис Лапшинов отмечает, что индустрия сейчас переживает «зиму», и многие агентства вслед за падением клиентского спроса идут на сокращения.

«Основной наш объём — это долгосрочное партнёрство с клиентами из новой экономики и ритейла, когда мы закрываем комплекс креативных услуг: от коммуникационной стратегии до креатива и продакшена материалов, включая видео и спецпроекты в digital», — говорит Денис Лапшинов о доходах своего агентства Slava.

Штучный товар: креативщики, арт-директора и копирайтеры

Денис Лапшинов подчёркивает, что талантливые креативщики, арт-директора и копирайтеры, умеющие держать высокую планку, — это всегда штучный товар. По его словам, востребованные специалисты на рынке зарабатывают от 200 до 400 тыс. ₽.

Жить в этой сфере на фрилансе можно, и у этого есть свои плюсы: работать приходится меньше, а доход сопоставим с агентским. Но есть и обратная сторона — развиваться и прокачивать экспертизу вне сильной команды заметно сложнее.

Если бы завтра пришлось начать с нуля и за год выйти в прибыль, Лапшинов снова сделал бы ставку на то, что любит и умеет — помогал бы брендам находить свой голос, смыслы и формы для их донесения до аудитории.

«Как говорит Фаррелл Уильямс: творчество без коммерции — рабство, бизнес без творчества — потеря времени. Мне это очень близко», — резюмирует основатель рекламного агентства Slava Денис Лапшинов.

Артем Укропов — партнёр бюро Megabudka, архитектура

Артём Укропов — архитектор, урбанист, режиссёр, куратор фестиваля «Архитектура для людей», профессор Международной академии архитектуры (MAAM) и член Союза архитекторов. В 2014 году он вместе с командой запустил визионерское архитектурное бюро Megabudka. Оно специализируется на создании «достопримечательной» архитектуры: от общественных зданий до жилых комплексов и средовых проектов. Бюро работает с локальной идентичностью, превращает территории в точки притяжения и формирует новый русский стиль в архитектуре.

Архитектура как бизнес: от концепций по 10 млн ₽ до проектов на сотни миллионов

Артём Укропов говорит, что бизнес бюро в среднем растёт на 25% в год: в какие-то годы на 20%, а бывало и до 40%. На старте темпы были ниже, что он связывает с доверием заказчиков и накоплением опыта. При этом вместе с доходами резко увеличиваются и расходы: офисы, ремонты, управленцы и бэк-офисная команда.

«Наше основное позиционирование — создание достопримечательных проектов, поэтому типовые и проходные мы не делаем. А вот уникальных проектов с повышенной сложностью становится заметнее больше», — подчёркивает архитектор и партнёр бюро Megabudka Артем Укропов.

По его словам, раньше больше всего денег приносило проектирование жилых комплексов. Сейчас на первый план выходят лайт-индастриал расширенного формата, гостиничные проекты и термальные комплексы — запросов на них становится всё больше.

Средний чек зависит от стадии и площади: концепция может стоить около 10 млн ₽ при марже 25–35%, а проектная часть достигает 200 млн ₽, но с маржой всего 10%.

«Уникальное жильё и уникальное благоустройство» — так Укропов описывает проекты, которые сегодня реально кормят и стоят дороже всего.

Нехватка творческих архитекторов и рискованный фриланс

Артём Укропов отмечает, что на рынке избыток технических архитекторов, но острая нехватка творческих специалистов с опытом реализации — они становятся редким и штучным ресурсом.

Фриланс в архитектуре возможен, но связан с высокими рисками и задержками оплат. Тем не менее, в России запросов на архитектурные услуги достаточно — и по бюджету, и по качеству.

Архитектура — баланс бизнеса и искусства, но не про быстрые деньги

На вопрос, что бы он делал, чтобы с нуля выйти в прибыль за год, Укропов отвечает откровенно: в архитектуре это невозможно. Первые пять лет — минимум — уходят на наработку базы заказчиков, и «с места в карьер» здесь не работает.

«Архитектура — это совокупность бизнеса и искусства. Бизнес в архитектуре — это система управления и понимание болей заказчика. Творчество — выбор самого оптимального и нестандартного (в нашем случае) решения», — резюмирует архитектор и партнёр бюро Megabudka Артем Укропов.

Петр Губанов — основатель агентства PostPost, контент

Пётр Губанов более 10 лет работает в рекламе и digital: начинал с фриланса, в 2011–2013 годах был в команде РБК СОФТ, а затем прошёл путь от продюсера до директора по развитию в агентстве REDKEDS. В 2020 году Губанов вместе с Виталием Быковым основал контент-маркетинговое агентство PostPost, которое стало дочерней компанией REDKEDS. Агентство помогает брендам находить общий язык с аудиторией и создавать вовлекающий контент.

Помимо бизнеса, Губанов ведёт подкаст «Заговоры маркетинга», где обсуждает влияние маркетинга на жизнь и поведение людей, проводит B2B-обучение для малого и среднего бизнеса, участвует во всероссийских акселераторах и образовательных проектах.

Рынок дешевеет: бюджеты падают до 1–5 млн ₽, маржа у малых студий до 30%

Пётр Губанов отмечает, что в креативных индустриях обороты компаний обычно не превышают 200 млн ₽ в год. У крупных игроков, которые помимо креатива работают с медийкой, блогерами и собственными платформами, выручка может доходить до миллиардов, но маржинальность там низкая — всего 5–10%. У небольших студий и агентств прибыльность выше — до 30%.

Он добавляет, что после ухода международных игроков бюджеты заметно сократились, однако их место постепенно заняли российские компании. Проекты стали дробиться: крупных тендеров стало меньше, а мелких запросов — больше. При этом появилось много «висящих» брифов, на которые никто не отвечает. Спрос на типовые проекты падает, и всё больше брендов ищут уникальные решения, что повышает интерес к стратегиям и креативу.

«Рынок в целом движется к удешевлению. Если 10 лет назад нормальным было делать спецпроекты за 10-15 млн ₽, то сейчас типичные бюджеты — от 1 до 5 млн ₽. Бренды предпочитают несколько небольших проектов вместо одного крупного. При этом у нас средний чек растет — за счет более комплексных услуг и качественной экспертизы», — отмечает основатель контент-агентства PostPost Пётр Губанов.

Самое дорогое — креатив на стыке со стратегией, бюджеты блогеров увеличиваются ×10

По словам Петра Губанова, больше всего денег сегодня приносят новые и инновационные услуги — работа с ИИ, спецпроекты и интеграции с блогерами. Там маржинальность выше, а спрос растёт особенно быстро. Для сравнения: рынок блогеров в России увеличивается на сотни процентов ежегодно, тогда как digital в целом — лишь на 3–5% в год.

«Спецпроекты с блогерами, дистрибуция контента и работа с позиционированием бренда — это то, что приносит стабильный доход. Самое дорогое — проекты на стыке креатива и уникальных решений, где есть стратегия и необычная подача», — подчёркивает основатель PostPost Пётр Губанов.

Дефицит топ-кадров и фриланс, где доходы часто выше найма

Пётр Губанов отмечает, что сегодня на рынке в дефиците опытные специалисты — креативные директора, стратеги и руководители, умеющие вести большие проекты. Нехватка есть и среди молодых кадров: демографическая яма 2000-х ударила по количеству выпускников, поэтому агентства активно работают с вузами, чтобы закрыть разрыв.

В среднем доходы специалистов за последние пять лет выросли, но в основном из-за инфляции и снижения покупательской способности.

По словам Губанова, фриланс в маркетинге и креативе возможен и даже активно вырос во время ковида и после 2022 года. Доходы там часто выше, чем в найме, но нестабильны.

Фаст-мани от блогеров и брендовый капитал через искусство

Петр Губанов отмечает, что если бы сейчас ему пришлось начинать с нуля, то он сделал бы ставку на быстрые и востребованные услуги — блогеров, размещение в Телеграм и соцсети без рисков блокировки.

«Наша сфера — это бизнес и ремесло. Но при этом мы часто работаем с современными художниками, связывая искусство и маркетинг. Арт-объекты становятся частью стратегий: благодаря им бренд получает внимание и новых клиентов. Это удачный симбиоз креатива и бизнеса», — резюмирует основатель PostPost Пётр Губанов.

Полина Иванова, руководительница продакшна студии Толк, подкасты и аудиобрендинг

Студия Толк занимается созданием подкастов и разработкой аудиобрендинга для бизнеса. На её лейбле — около 40 проектов: от феномена памяти до родительства, от путешествий до пищевых расстройств, включая брендовые подкасты для S7, «Самоката», X5, «Нетологии» и других крупных компаний. Формат студии — работа на стыке медиа и маркетинга, где подкасты становятся инструментом коммуникации бренда с аудиторией.

Аудитория растёт, бюджеты осторожные, средний чек — 1,2 млн ₽

Как отмечает Полина Иванова, на рынке подкастов аудитория растёт, но для брендов этот инструмент остаётся не самым понятным. Бюджеты крупных компаний не изменились, однако фокус сместился в сторону инфлюенсеров. Это добавляет осторожности в инвестициях и снижает готовность к экспериментам. При этом средний чек в индустрии держится на уровне 1,2 млн ₽.

«Если смотреть с точки зрения компании, доход может составлять от 100 тыс. ₽ в месяц до 20 млн ₽ и выше. Всё очень зависит от конкретных продуктов. Сейчас индустрия находится на старте, поэтому мы все много вкладываемся в развитие. За это время наш доход вырос в 2,5 раза с момента, как мы начали работать», — говорит основательница студии Толк Полина Иванова.

Она отмечает, что больше всего денег сейчас приносят аудиобрендинг и интеграции в подкасты авторов, а чаще всего студию «кормят» именно интеграции. Самыми дорогими остаются аудиосериалы и эксклюзивные проекты, требующие месяцев подготовки и участия звёзд.

Креативщики для подкастов редки, гонорары — до 200 тыс. ₽

Особенно не хватает специалистов, которые умеют хорошо ориентироваться в рынке и доносить ценность аудиоформата, одновременно говоря на языке маркетинга и смыслов. По словам Ивановой, брендам, которые вкладываются в аудио, важно понимать результат в цифрах, а данных в этой сфере пока немного.

Доходы востребованных специалистов колеблются от 80 до 200 тыс. ₽ в зависимости от сложности проектов и уровня вовлечённости. Жить на фрилансе в этой индустрии можно, но обычно это означает вести сразу несколько проектов одновременно.

Прибыль в аудио строится на сообществе и ведущем

Иванова считает, что их сфера находится на стыке искусства и бизнеса. Если бы завтра пришлось начинать с нуля и выйти в прибыль за год, она сделала бы ставку на несколько подкастов с устойчивым комьюнити и ведущим, который умеет его формировать. Такой продукт, по её словам, можно принести бизнесу и чётко измерить.

Эрадж Нидоев — креативный директор ИИ-подразделения Filmway-продакшн, ИИ и реклама

Режиссер рекламы Эрадж Нидоев начинал карьеру в 2018 году с дохода 150 тыс. ₽. С тех пор его заработок вырос в четыре раза. Однако в этом году рынок классической рекламы столкнулся с кризисом: работы для режиссёров стало меньше, зато резко вырос спрос на ИИ-режиссуру. Нидоев отмечает, что ценник в этой сфере в два раза ниже, чем у традиционных съёмок, но объёмы растут, и именно это направление вытесняет привычный формат.

«Из-за того, что у меня стало меньше обычной работы, я теперь больше зарабатываю как ИИ-креативный директор и режиссёр», — подчёркивает Эрадж Нидоев.

Нейроспецы на вес золота, рынок без чётких вилок

Нидоев отмечает, что самой востребованной профессией в индустрии сегодня стал нейроспециалист. Он должен уметь делать фото и видео в нейросетях, работать в Photoshop, резать и ретушировать материалы. Таких кадров катастрофически не хватает, поэтому он даже запустил бесплатный курс, чтобы обучать специалистов и потом приглашать их в свой продакшн, а еще ведет канал о нейросетях.

«В сфере ИИ рынок пока непонятный. Там вилка цен варьируется условно от 5 тыс. ₽ до 1 млн ₽», — отмечает Эрадж Нидоев.

По его словам, обычно на фрилансе хватало 2–3 проектов, чтобы спокойно прожить пару месяцев в Москве. Но доходы именно в ИИ оценивать сложно — слишком новая и нестабильная ниша.

Где заканчивается искусство и начинается бизнес: взгляд режиссёра

Эрадж Нидоев считает, что реклама — это «искусственный бизнес»: здесь режиссёр выступает скорее как творческий менеджер на стыке креатива и коммерции. Искусства в этой сфере меньше, чем бизнеса, ведь видео и реклама делаются для клиента. По его словам, даже коммерческое кино работает по тем же правилам. Настоящее искусство остаётся в авторском кино, где бюджеты небольшие и задача — не заработать, а просто не уйти в минус.

Иван Князев — член Союза фотохудожников России, фотография и арт-дирекшн

В портфолио Ивана Князева — съемки для Swatch, Puma, McDonalds, Афиша, Zoo York, JNBY. Он отмечает, что после ухода иностранных компаний ниши стали заполнять новые игроки, а бренды всё активнее обращаются к ИИ, сокращая средние по уровню съёмки. При этом ставка на уникальность, по его мнению, остаётся самым правильным выбором.

«В фотографии чем выше удаётся забраться, тем существенно больше можно зарабатывать, и разброс здесь огромный — он сильно отличается от более классических и понятных профессий», — отмечает Иван Князев.

Он сам уже не следит за ценообразованием — может себе позволить перекладывать эту задачу на своих агентов. Князев работает на фрилансе с 14 лет, повышая цены на свои услуги 1–2 раза в год.

Гонорары специалистов от 120 тыс. ₽ до миллионов: всё решают клиенты и имя

Иван Князев отмечает, что в рекламной съёмке изначально заложено много затрат, поэтому разговор о бюджете обычно начинается с 1,2–1,5 млн ₽. При этом часть услуг заметно подорожала.

По его словам, больше всего денег приносит стабильная работа на дистанции: живая фотография, не похожая на постановку, а также комбинация нейросетей, CG и фото. Самыми дорогими остаются долгосрочные проекты с большим количеством съёмочных смен.

Востребованы практически все специалисты — от ретушёров и сет-дизайнеров до стилистов, и заработок здесь во многом зависит от известности и клиентов. Вилки доходов, по его оценке, начинаются примерно от 120 тыс. ₽ и могут легко превышать несколько миллионов ₽ в зависимости от уровня профессионала.

Если начинать с нуля — меньше про деньги, больше про знания

Князев подчёркивает, что успех в фотографии рождается на стыке искусства и бизнеса: сильные команды всегда объединяют и художников, и менеджеров. А если бы ему пришлось начать сейчас с нуля, он поставил бы на страсть к делу — снимал бы без оглядки на деньги и впитывал максимум.

Сергей Заволоко — сооснователь Sinners, креатив и контент

Сергей Заволоко не только сооснователь Sinners, но и его креативный директор. Агентство уже восемь лет делает нестандартную рекламу — запускает дерзкие кампании и производит контент, который нельзя пролистать. Клиентский лист — Haval, League of Legends, Samsung, BAT, Vogue, PepsiCo, Yandex, Tinkoff, Avito, Suicide Squad, Warner Music, BBDO, DDB, Leo Burnett, BORK и др.

От оборота 20 млн ₽ на старте до миллиардов на пике, но средний чек стагнирует

Сергей Заволоко считает, что на старте, в первый год работы, агентство может выйти на оборот 20–30 млн ₽. На пике же, если ориентироваться на отчёты крупных игроков рынка, выручка достигает миллиардов ₽ в год.

Заволоко отмечает, что раньше прогнозировать выручку было проще — благодаря международным рекламодателям. Сейчас у агентств с хорошей репутацией частота закупок не снизилась, но клиентов стало больше среди локальных брендов. При этом, даже с учётом эластичности, средний чек за последние годы ощутимо стагнирует. По его словам, на это повлияло и развитие нейросетей: продакшн отошёл на второй план, а самой дорогой услугой стала стратегия — база и карта для дальнейшей коммуникации бренда.

«В нашем агентстве больше всего денег приносит контент-маркетинг, или, как мы называем, контент-завод, то есть регулярная поддержка клиента по части креатива и производства контента. Хотя другие игроки рынка заявляют, что формат завода убивает креативность, но я с этим не согласен. Я считаю креативность убивает слабые специалисты внутри команд, а не отраслевые или экономические изменения», — сооснователь и креативный директор Sinners Сергей Заволоко.

Хайп нейросетей, дефицит арт-директоров и фриланс с чеком 50 тыс. ₽ за день

Заволоко отмечает жуткий хайп вокруг нейросетей и профессий нейро-артистов и нейро-художников. При этом по-прежнему в большом дефиците остаются креативные и арт-директора. Ситуация с ними только ухудшается: кто-то уходит в корпоративные бренды, кто-то открывает собственные агентства, а кто-то вовсе становится блогером.

По словам Сергея, доходы in-house начинаются от 150 тыс. ₽ и могут расти до бесконечности — креативным директорам платят и более 500 тыс. ₽ в месяц. В случае с режиссёрами гонорары могут вообще доходить до 1 млн ₽ за один рабочий день.

Заволоко добавляет, что на фрилансе в этой сфере специалисты часто самые счастливые. Арт-директора, например, могут брать по 50 тыс. ₽ за один рабочий день.

Отказ от разовых проектов: ставка на регулярку и «контент-завод»

Заволоко подчёркивает, что в креативной индустрии нельзя противопоставлять бизнес и продукт: баланс здесь критичен. Если у агентства слабый креатив или некачественный продукт, это сразу отражается на тендерах и, как итог, на доходе.

«Если бы сейчас начинал с нуля, сразу бы начал с формата завода. Навсегда бы отказался от тактических разовых проектов в пользу регулярной поддержки клиента. Это может быть что угодно: контент-маркетинг, дизайн-поддержка и т.д. Главное — регулярность, высокая частота и помесячный цикл: сделали работу, получили деньги и так до бесконечности. Такой подход полезен не только для агентства, но и для бренда. Команды, которые бок о бок с клиентом, лучше понимают ДНК и точнее попадают в ожидания», — резюмирует сооснователь и креативный директор Sinners Сергей Заволоко.

Родион Арсеньев — креативный директор REDKEDS, креатив и дизайн

Родион Арсеньев — дизайнер и художник с почти 20-летним стажем. В его карьере — участие в запуске первого парка KidZania в США, сотрудничество с NBCUniversal над крытым тематическим парком DreamPlay для брендов DreamWorks Animation, а также проекты для Sega и Warner Bros. Он разрабатывал концепции иммерсивных музеев, флагманских концепт-сторов и гибридных досуговых пространств.

Ключевая специализация Арсеньева — experience-дизайн: создание опыта взаимодействия между людьми и средой, который решает конкретные бизнес-задачи.

«Я начинал совсем с небольших зарплат. Если попробовать посчитать, мой ежемесячный доход вырос более чем в 10 раз», — говорит креативный директор агентства REDKEDS Родион Арсеньев.

Смелые идеи и брендинг против медиа-роскоши мегакорпораций

Арсеньев отмечает, что рынок меняется вместе с экономической ситуацией, что напрямую отражается на клиентах и их запросах. Но в REDKEDS соотношение типовых и уникальных задач годами остаётся стабильным: к ним приходят за смелыми идеями и неожиданным ракурсом. По его словам, спрос на уникальность всегда будет высоким, ведь особенное стоит дорого.

Сейчас основные деньги агентству приносит брендинг. Команда также развивает направление видеорекламы и зарабатывает на ивентах.

«В рекламе сейчас я вижу интересную ситуацию: большие деньги в медиа-продвижение вкладывают в основном мегакорпорации. Такую роскошь не каждый крупный бизнес может себе позволить, поэтому снова вернулся спрос на предприимчивое остроумие в коммуникациях, продуктах и сервисах. Но о настоящих инновациях и долгоиграющих экспериментах пока речи идти не может — в связи с непредсказуемостью ряда ключевых экономических факторов, формирующих климат на рынке», — отмечает креативный директор агентства REDKEDS Родион Арсеньев.

500 тыс. ₽ в корпорациях или 1 млн ₽ на фрилансе

Арсеньев подчеркивает, что доходы в индустрии зависят от выбранного пути: в Москве на топовых позициях в корпорациях можно зарабатывать свыше 500 тыс. ₽ в месяц с премиями, но успех не гарантирован.

Он добавляет, что жить на фрилансе реально: при постоянных клиентах заработок сопоставим с зарплатой в агентстве, но объём работы непредсказуем. В удачные месяцы можно заработать и до 1 млн ₽.