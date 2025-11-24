Использование облачных технологий дает не менее 3% прибыли

Потребление облачных сервисов в бизнесе масштабируется. Около половины российских компаний уже получают более 3% дополнительной прибыли от внедрения облачных технологий, а цифровые отрасли — свыше 5%, говорится в исследовании «Яков и Партнёры» и Yandex B2B Tech. По прогнозам, к 2030 году российский рынок облачных решений вырастет почти втрое и достигнет 1,24 трлн рублей.

Мировой рынок облаков стремится к $1,26 трлн, российский — к 1,24 трлн ₽

Глобальный рынок public cloud (облачные сервисы провайдера) с 2020 по 2024 год почти утроился — до $600 млрд. По прогнозам, в 2028-м он превысит $1,26 трлн.

По прогнозам экспертов «Яков и Партнёры», российский рынок облачных технологий будет расти такими же темпами, и к 2030 году его объём достигнет 1,24 трлн рублей. В эту сумму входят публичные и частные облака, а также потребление внутри крупных групп компаний. Около 70% этого объёма, как ожидается, придётся на внешние облачные сервисы.

Компании не связывают финансовый эффект с экономией

Исследование показывает, что облачные технологии дают компаниям ощутимую прибавку к финансовым результатам (EBITDA): половина участников отмечает прирост более чем на 3% за счёт использования облака. В ИТ, телекоме, электронной коммерции и медиа эффект выражен ещё сильнее — там прирост превышает 5%.

Компании связывают результат с масштабируемостью, стабильностью и доступностью данных, а не с прямой экономией затрат.

Большинство компаний не готовы отказываться от облачных технологий

94% опрошенных планируют сохранять или расширять использование облака, при этом 44% намерены масштабировать существующие решения, а 28% — внедрять новые сценарии.

Более 70% компаний уже используют гибридную модель — public cloud (облачные сервисы провайдера) совместно с on-premises (собственная инфраструктура на стороне компании). Проникновение PaaS (платформы для разработки и хранения данных) и SaaS (готовые облачные приложения) достигает 65–66%, а свыше половины компаний комбинируют IaaS (арендованная инфраструктура), PaaS и SaaS.

Качество провайдера для компаний важнее цены

Ключевым критерием выбора провайдера становится качество платформы и сопутствующих сервисов. Надёжность, соответствие требованиям законодательства и уровень технической поддержки важнее стоимости решения.

Компании активно используют PaaS-сервисы (платформы для разработки и хранения данных) для ускорения разработки, аналитики и внедрения ИИ: отчёты формируются вдвое быстрее, нагрузка на поддержку снижается на 20%, а генерация карточек товаров ускоряется в разы.

Контекст

Исследование показывает прямую связь между уровнем использования public cloud и эффективностью внедрения искусственного интеллекта. Среди компаний с развитой облачной инфраструктурой ИИ активно применяют 30%, тогда как при низком уровне облаков — лишь 2%.

Ранее Yandex B2B Tech выяснил, что компании всё чаще используют ИИ-агентов: во втором квартале 2025 года их применение выросло на 50%. По оценке консалтинговой компании McKinsey, автоматизация разработки с помощью таких решений позволяет экономить $15–30 тыс. в год на одного разработчика и снижает объём рутинных задач на 30–50%.

Фото: YirmibiredokuzStudio / Getty Images