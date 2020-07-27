РЖД и GenerationS отберут стартапы с решениями для управления подвижным составом
РЖД и GenerationS запустили совместный акселератор. Для него отберут стартапы с технологиями, которые смогут повысить безопасность и эффективность эксплуатации и управления подвижным составом. Об этом Rusbase сообщили партнеры проекта.
Принять участие в отборе могут стартапы, разрабатывающие решения по следующим ключевым направлениям:
- Локомотивный комплекс;
- Моторвагонный комплекс;
- Вагонное хозяйство;
- Скоростное сообщение;
- Специальный подвижной состав.
Каждое направление включает в себя от 7 до 11 решений, связанных как техническими аспектами транспортной отрасли, а также направленных на цифровизацию различных процессов, среди которых:
- экономия топливно-энергетических ресурсов;
- повышение технических характеристик подвижного состава;
- оптимизация условий для ремонта и временных затрат на различные операции;
- внедрение решений в области робототехники;
- разработка ряда систем мониторинга;
- варианты использования искусственного интеллекта и AR/VR-технологий.
Полный перечень направлений доступен на сайте акселератора. Принять участие в отборе могут стартапы не только из России, но и стран СНГ. Сбор заявок продлится до 30 августа.
В прошлом году победителями программы стали семь стартап-проектов. В настоящее время их продукция тестируется, один стартап-проект готовится к поставке продукции в РЖД.
Фото: Unsplash
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