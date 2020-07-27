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РЖД и GenerationS отберут стартапы с решениями для управления подвижным составом

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

РЖД и GenerationS запустили совместный акселератор. Для него отберут стартапы с технологиями, которые смогут повысить безопасность и эффективность эксплуатации и управления подвижным составом. Об этом Rusbase сообщили партнеры проекта.

РЖД и GenerationS отберут стартапы с решениями для управления подвижным составом

Принять участие в отборе могут стартапы, разрабатывающие решения по следующим ключевым направлениям:

  • Локомотивный комплекс;
  • Моторвагонный комплекс;
  • Вагонное хозяйство;
  • Скоростное сообщение;
  • Специальный подвижной состав.

Каждое направление включает в себя от 7 до 11 решений, связанных как техническими аспектами транспортной отрасли, а также направленных на цифровизацию различных процессов, среди которых:

  • экономия топливно-энергетических ресурсов;
  • повышение технических характеристик подвижного состава;
  • оптимизация условий для ремонта и временных затрат на различные операции;
  • внедрение решений в области робототехники;
  • разработка ряда систем мониторинга;
  • варианты использования искусственного интеллекта и AR/VR-технологий.

Полный перечень направлений доступен на сайте акселератора. Принять участие в отборе могут стартапы не только из России, но и стран СНГ. Сбор заявок продлится до 30 августа.

В прошлом году победителями программы стали семь стартап-проектов. В настоящее время их продукция тестируется, один стартап-проект готовится к поставке продукции в РЖД.

Фото: Unsplash

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