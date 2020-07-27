РЖД и GenerationS отберут стартапы с решениями для управления подвижным составом

РЖД и GenerationS запустили совместный акселератор. Для него отберут стартапы с технологиями, которые смогут повысить безопасность и эффективность эксплуатации и управления подвижным составом. Об этом Rusbase сообщили партнеры проекта.

Принять участие в отборе могут стартапы, разрабатывающие решения по следующим ключевым направлениям:

Локомотивный комплекс;

Моторвагонный комплекс;

Вагонное хозяйство;

Скоростное сообщение;

Специальный подвижной состав.

Каждое направление включает в себя от 7 до 11 решений, связанных как техническими аспектами транспортной отрасли, а также направленных на цифровизацию различных процессов, среди которых:

экономия топливно-энергетических ресурсов;

повышение технических характеристик подвижного состава;

оптимизация условий для ремонта и временных затрат на различные операции;

внедрение решений в области робототехники;

разработка ряда систем мониторинга;

варианты использования искусственного интеллекта и AR/VR-технологий.

Полный перечень направлений доступен на сайте акселератора. Принять участие в отборе могут стартапы не только из России, но и стран СНГ. Сбор заявок продлится до 30 августа.

В прошлом году победителями программы стали семь стартап-проектов. В настоящее время их продукция тестируется, один стартап-проект готовится к поставке продукции в РЖД.

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