Аналитики назвали размер заработных плат в индустрии криптовалют

Аналитики провели исследование HR-рынка и назвали размер заработных плат, которые получают люди, работающие в индустрии криптовалют. Гонорар, например, финансового аналитика достигает $300 тысяч. Всего за один год количество вакансий со словами «криптовалюта» и «блокчейн» выросло вдвое.
Аналитики Business Insider изучили более 300 вакансий, ранее размещенных от имени различных компаний – как криптобирж, так и не работающих с криптовалютами напрямую, например, Meta (Facebook). Изучались только сами гонорары – премии, льготы и бонусы не брались во внимание.
Криптобиржа Coinbase предлагала должность backend-инженера с зарплатой $160 тысяч, HR-менеджера – $125–$135 тысяч, бизнес-аналитика – $148,5 тысяч.
Для позиций, связанных с блокчейном, Business Insider нашел вакансии архитектора блокчейн-решений с гонораром в $103 тысячи, консультанта по блокчейну – $100,7 тысяч, инженера по интеграции блокчейна – $150 тысяч.
Среди других найденных предложений есть также архитектор решений для криптографической безопасности с зарплатой в $78 тысяч, финансового аналитика – $312 тысяч, аналитика по статистическим исследованиям – $70,7 тысяч.
Издание отметило, что количество вакансий, в которых в ключевых словах были указаны «криптовалюта», «блокчейн», «биткоин» и похожие по сути, выросло в 2 раза в период с 2017 по 2018 год, а блокчейн стал одним из главных навыков, на которых обращают внимание компании из криптоиндустрии при отборе сотрудников.
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Фото на обложке: ninaveter /
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