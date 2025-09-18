Huawei запускает новую компьютерную систему для ИИ

Компания Huawei анонсировала компьютерную систему для ИИ, которая, по словам топ-менеджмента, станет «самой мощной в мире» — Atlas 950 SuperCluster. Обещают, что новая система будет работать быстрее прямого конкурента от Nvidia, и даже сможет обойти амбициозный проект Илона Маска.

Новый лидер ИИ

На конференции Huawei Connect в Шанхае компания анонсировала систему, которая, по её расчётам, в 6,7 раза превзойдет NVL144 от Nvidia и на треть — Colossus Илона Маска.

К 2027 году появится версия Atlas 960, где один суперузел сможет поддерживать почти 15,5 тысячи чипов Ascend. В полном кластере их число перевалит за миллион. Для сравнения: нынешний Atlas 950 собирается более чем из 500 тысяч ускорителей.

Ставка на количество

Секрет Huawei прост и груб: раз уж санкции США отрезали Китай от топовых GPU (процессоров, которые работают исключительно с графикой), компания пошла другим путём: вместо пары ультраэффективных процессоров — сотни тысяч «средних».

Чип Ascend слабее Nvidia, но если собрать сотни тысяч таких «слабых» деталей, суммарная мощность догонит и даже превзойдет конкурентов.

В Huawei пообещали, что каждый релиз будет удваивать вычислительную мощность, анонсировав ещё три версии чипов Ascend до конца 2028 года.

Локальная альтернатива против глобального гиганта

Фокус Huawei — не просто бизнес, а стратегия национальной технологической независимости. Такая риторика совпадает с официальным курсом Пекина на развитие собственной микроэлектроники.

Партнёр The Asia Group Джордж Чен отметил, что амбиции Huawei стать мировым лидером в ИИ нельзя недооценивать.

Давление на Nvidia усиливается

Западная пресса отмечает: заявление Huawei прозвучало в тот момент, когда против Nvidia в Китае развернулось антимонопольное расследование. Более того, власти якобы рекомендовали местным компаниям отказаться даже от кастомных «облегчённых» GPU Nvidia, выпущенных специально для китайского рынка.

На этом фоне акции американского производителя пошли вниз. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг признался журналистам, что он «разочарован» сообщениями о запрете, но добавил, что Huawei всегда был «грозным конкурентом».

Что это значит для рынка

Если Huawei удастся реализовать обещанное, мир ИИ получит первый реальный контрпример американской монополии на вычислительные мощности. Китай выстраивает инфраструктуру, которая должна обеспечить независимость страны в гонке за лидерство технологий.

Пока же вопрос в том, выдержит ли Atlas свои собственные амбиции. История китайских технологий знает случаи, когда громкие заявления опережали реальный прогресс. Но сама постановка задачи показывает: Huawei и Пекин готовы играть на поле, где ставка — будущее глобальной индустрии.