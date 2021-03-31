У смартфонов Samsung появились неудаляемые приложения «Яндекса»

На мобильных устройствах от Samsung после обновления операционной системы появляются приложения «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Карты». Причем, удалить их невозможно, пишет «Коммерсантъ».

Компания приступила к исполнению закона об обязательной предустановке отечественного софта, который начнет действовать в России с 1 апреля. Требования, конечно, не распространяются на смартфоны, которые уже куплены пользователями, пояснили изданию в Samsung, но «с учетом технических особенностей системное программное обеспечение обновляется для всего модельного ряда».

Представители Samsung добавили, что «большинство» предустановленных приложений можно удалить, в остальных случаях порекомендовали просто убрать иконку с экрана устройства. В «Яндексе» уточнили, что производители сами определяют способ предустановки, возможность и механизм удаления приложений.

По правилам могут быть три варианта: при активации устройства в диалоговом окне потребитель сам выбирает софт для скачивания, загрузка софта на жесткий диск или установка на гаджет только иконок для дальнейшего скачивания. «Разработчики приложений не могут влиять на то, какой именно вариант будет выбран», приводит издание цитату из сообщения компании.

Эксперты «Ъ» полагают, что установка неудаляемых приложений объясняется не новшествами закона, а коммерческими договоренностями. «Отсутствие у пользователя возможности удалить софт выглядит странно и говорит о том, что Samsung дает преференции “Яндексу”», — приводит издание мнение аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина.

Требования об удаляемости приложений в законе четко не прописаны, Samsung не делает ничего противозаконного, полагает аналитик Telecom Daily Илья Шатилин. Но, продолжает эксперт, действия компании, скорее всего, связаны с коммерческими договоренностями и отношения к исполнению закона не имеют.

В ФАС пояснили СМИ, что по закону о защите прав потребителей производители устройств не обязаны обеспечивать полное удаление предустановленных приложений, но «дорожная карта» по развитию конкуренции предполагает требование по «удаляемости приложений по желанию пользователя». В ведомстве указали, что за реализацию этого механизма отвечает Минцифры.

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Фото: Framesira / Shutterstock