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Аналитики назвали 10 компаний из S&P 500, инвестиции в которые стали самыми прибыльными в этом году

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Аналитики составили список из 10 компаний, входящих в фондовый индекс S&P 500, вложения в которые принесли инвесторам наибольшую прибыль в этом году. В рейтинге есть компания-производитель вакцины от коронавируса, лидерами роста стали предприятия нефтяного сектора.

Аналитики назвали 10 компаний из S&P 500, инвестиции в которые стали самыми прибыльными в этом году

Список компаний из индекса S&P 500, акции которых подорожали больше других по итогам года, составил Business Insider. Аналитики остановились на 10 предприятиях – большинство из них работают в нефтяном секторе. Список компаний с наибольшим ростом котировок с начала года выглядит так:

  1. независимый американский производитель нефти и газа Devon Energy – рост на 198%;
  2. нефтегазовая компания из США Marathon Oil – рост на 150%;
  3. транснациональная IT-корпорация Fortinet – рост на 146%;
  4. банк Signature – рост на 141%;
  5. автопроизводитель Ford Motor – рост на 137%;
  6. разработчик графических процессоров Nvidia – рост на 132%;
  7. компания по разведке полезных ископаемых Diamondback Energy – рост на 132%;
  8. американский ритейлер Bath & Body Works – рост на 131%;
  9. производитель вакцины от COVID-19 Moderna – рост на 130%;
  10. сталелитейная компания Nucor – рост на 118%.

Индекс S&P 500, который включает 505 компаний с наибольшей капитализацией на фондовом рынке США, за 2021 год вырос примерно на 30%. Бурному росту способствовали мягкая монетарная политика ФРС США и высокие доходы компаний. Этот год на исторических максимумах по цене акций закроют 69 компаний из индекса, отмечают аналитики.

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Фото на обложке: orhan akkurt / Shutterstock

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