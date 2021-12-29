Аналитики назвали 10 компаний из S&P 500, инвестиции в которые стали самыми прибыльными в этом году

Аналитики составили список из 10 компаний, входящих в фондовый индекс S&P 500, вложения в которые принесли инвесторам наибольшую прибыль в этом году. В рейтинге есть компания-производитель вакцины от коронавируса, лидерами роста стали предприятия нефтяного сектора.

Список компаний из индекса S&P 500, акции которых подорожали больше других по итогам года, составил Business Insider. Аналитики остановились на 10 предприятиях – большинство из них работают в нефтяном секторе. Список компаний с наибольшим ростом котировок с начала года выглядит так:

независимый американский производитель нефти и газа Devon Energy – рост на 198%; нефтегазовая компания из США Marathon Oil – рост на 150%; транснациональная IT-корпорация Fortinet – рост на 146%; банк Signature – рост на 141%; автопроизводитель Ford Motor – рост на 137%; разработчик графических процессоров Nvidia – рост на 132%; компания по разведке полезных ископаемых Diamondback Energy – рост на 132%; американский ритейлер Bath & Body Works – рост на 131%; производитель вакцины от COVID-19 Moderna – рост на 130%; сталелитейная компания Nucor – рост на 118%.

Индекс S&P 500, который включает 505 компаний с наибольшей капитализацией на фондовом рынке США, за 2021 год вырос примерно на 30%. Бурному росту способствовали мягкая монетарная политика ФРС США и высокие доходы компаний. Этот год на исторических максимумах по цене акций закроют 69 компаний из индекса, отмечают аналитики.

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