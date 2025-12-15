Сбер и Т-Банк запустят новый вид переводов по QR-коду: сервис будет доступен для физических лиц — с комиссией СБП
Сбер и Т-Банк запустят перевод средств по QR между физлицами
Сбербанк и Т-Банк готовятся запустить новый способ переводов между физическими лицами — по QR-коду, сообщает «Коммерсантъ». Получатель сможет создать QR-код в банковском приложении, тогда отправителю нужно будет только отсканировать его. В Т-Банке отмечают, что такой формат особенно удобен для переводов друзьям и сборов денег от нескольких человек.
Как устроен перевод средств между физлицами по QR
По информации «Коммерсанта», принцип работы сервиса предполагает, что клиент–получатель формирует QR-код в мобильном приложении банка. В коде содержатся данные о сумме и счёте, на который нужно перевести деньги.
Отправитель считывает QR-код в приложении своего банка, и перевод выполняется без ручного ввода номера телефона или реквизитов карты. Альтернативно получатель может сгенерировать ссылку и отправить её по почте, СМС или через мессенджер.
Сервис рассчитан на сбор средств от нескольких отправителей
В Т-Банке отмечают, что новый формат особенно удобен в ситуациях, когда необходимо собрать деньги от нескольких человек — в том числе клиентов разных банков.
Подобный сервис — новый для российского рынка, сообщил «Коммерсанту» директор департамента ключевых экосистемных продуктов Т-Банка Сергей Хромов. По его словам, в таком формате будет удобно делать переводы друзьям, проводить сборы на школьные нужды или ко дню рождения.
Сбербанк планирует запуск до 21 декабря 2025-го
Как сообщает «Коммерсант», в Сбербанке подтвердили, что новый сервис планируется вывести на рынок уже на этой неделе — до 21 декабря 2025 года. Решение о подключении других банков будет приниматься позднее, при этом к сервису может подключиться любой банк — даже не участвующий в системе .
В Сбербанке также сообщили, что комиссия за переводы по QR-коду будет соответствовать комиссии за переводы через СБП.
Сейчас для большинства частных клиентов переводы по СБП другим физлицам бесплатны до 100 000 рублей в месяц в каждом банке. Свыше этой суммы банки могут брать до 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей за один перевод.
Привычка переводить по номеру телефона доминирует
Независимый эксперт Максим Митусов заявил «Коммерсанту», что в России уже сформирована устойчивая привычка переводить деньги по номеру телефона. Он напомнил, что ранее Т-Банк представил сервис, позволявший попасть в меню перевода по номеру телефона с помощью встряхивания смартфона. Этот формат так и не получил массового распространения.
Максим Митусов также отмечает, что межбанковский перевод по QR-коду формально подпадает под определение универсального QR-кода. По его словам, графическая передача идентификаторов счёта требует детальной правовой проработки. В дальнейшем Банк России может вмешаться в регулирование подобных сервисов.
Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров считает, что конкурировать с переводами по номеру телефона новый сервис сможет только за счёт более низких тарифов. По его словам, функционально сервис сопоставим с существующими P2P-переводами, а охват на старте ограничен участием Сбербанка и Т-Банка.
