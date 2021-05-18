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Приложение Сбера определит COVID-19 по дыханию и кашлю

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сбер запустил приложение AI Resp, позволяющее по кашлю и дыханию человека определить наличие у него вируса COVID-19, сообщили в пресс-службе Сбера. Нужно одну минуту почихать и покашлять в смартфон.

Приложение Сбера определит COVID-19 по дыханию и кашлю

По этой ссылке – приложение для iOS, по этой ссылке – для Android.

AI Resp работает на искусственном интеллекте: система анализирует звуки на наличие паттернов, характерных для COVID-19. В Сбере отметили, что программа «училась» на более чем трех тысячах обезличенных записях пациентов. Разработчики гарантируют точность определения в 82%.

«У Лаборатории по ИИ Сбербанка уже имеется внушительный портфель медицинских высокотехнологических проектов. Так, наши разработки на основе ИИ помогают ставить диагнозы по записям в электронных медицинских картах и определяют на КТ-снимках изменения, характерные для пневмонии», – отметил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Приложение не является диагностическим тестом и не может заменить классические лабораторные исследования, поэтому при появлении симптомов COVID-19 необходимо обратиться к врачу», – подчеркнули в Сбере.

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Фото на обложке: resp. sbermed. ai

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