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«Сбер» купит российского fashion-ритейлера «Стокманн»

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

«Сбер» и владелец российского «Стокманн» Яков Панченко намерены подписать обязывающее соглашение о приобретении «Сбером» 100% доли в «Стокманн», сообщила пресс-служба «Сбера». Сделка будет закрыта в первом полугодии 2022 года. «Стокманн» будет интегрирован со «СберМегаМаркет».

«Сбер» купит российского fashion-ритейлера «Стокманн»

Подписание соглашения запланировано на первое полугодие 2022 года после комплексной инвестиционной проверки, получения необходимых корпоративных одобрений участников сделки и согласования от ФАС. Стоимость сделки не раскрывается.

Сообщается, что «Сбер» и Панченко уже подписали соглашение о намерениях по совместному развитию сегмента fashion в экосистеме «Сбера». 

Предполагается, что «Стокманн» и маркетплейс «СберМегаМаркет» будут интегрированы друг с другом. «Сбер» рассчитывает, что сделка позволит усилить позиции компании в индустрии электронной коммерции, кратно увеличить долю GMV fashion от общего оборота ecom-сервисов экосистемы, а также реализовать ряд новых возможностей для развития сегмента.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценил стоимость сделки «с учетом чистого убытка и долговых обязательств» в 1-1,5 млрд рублей. Для «Сбера» это небольшая и низкорискованная сделка, так как он инвестирует в развитие своей экосистемы десятки миллиардов рублей, сказал «Ведомостям» Бурмистров.

Российский fashion-ритейлер «Стокманн» специализируется на сегментах от «среднего» до «премиума». Сегодня компания представляет в РФ более 600 брендов мужской, женской и детской одежды, обуви, аксессуаров, товаров для дома. В магазинах сети представлены такие международные марки одежды, как Guess, Тommy Hilfiger, Levi's и др.

В настоящее время сеть «Стокманн» в России насчитывает 12 офлайн магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Мурманске. В 2018 году ритейлер запустил в России интернет-магазин, что позволило развивать направление click&collect. На сегодняшний день ежемесячная аудитория сайта stockmann.ru 1,5 млн посетителей. Оборот «Стокманн», по данным самой компании, в 2021 году составил 10 млрд рублей.

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Фото на обложке: Creative Lab / Shutterstock

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