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Сбербанк откроет офис в Абу-Даби
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Анна Оленькова
Сбербанк объявил о намерении открыть офис в Абу-Даби (ОАЭ). Он будет заниматься сопровождением сделок инвестиционного бизнеса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя правления банка Анатолия Попова.
Сбербанк откроет офис в Абу-ДабиАнна Оленькова
«Мы подали документы на регистрацию офиса в Абу-Даби, в ближайшее время ждем решения уполномоченного органа по этому вопросу и хотели бы открыть офис до конца года», — рассказал Попов.
Задачи нового офиса:
- сопровождение инвестиционного бизнеса,
- реализация проектов клиентов Сбербанка на Ближнем Востоке.
Ранее СМИ писали о договоренности Сбербанка с одним из арабских суверенных инвестиционных фондов о запуске совместного фонда прямых инвестиций. Фонд намерен инвестировать в крупный и средний российский бизнес.
Фото: Gala_Kan / Shutterstock
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