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«Сбермаркет» планирует начать доставку из дарксторов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Сбермаркет» планирует выйти в сегмент доставки из дарксторов — это небольшие магазины-склады, покупать в которых можно только онлайн.

«Сбермаркет» планирует начать доставку из дарксторов

Как сообщает «Коммерсантъ», на портале HeadHunter появилась вакансия «руководитель дарксторов» от «Сбермаркета». Источник издания на рынке недвижимости сообщил, что компания ищет в Москве помещения на 120–200 кв. м с возможностью подъезда разгрузки-погрузки, «цоколь или хороший подвал, потолки не менее 3 м». Другой источник говорит о помещениях на несколько тысяч кв. м и в других городах с населением более 500 тысяч человек.

Сейчас «Сбермаркет» осуществляет доставку только из супер- и гипермаркетов, в частности из Metro, «Ашана», «Ленты», «ВкусВилла» и других. В компании подтвердили, что рассматривают проект дарксторов, но только в сотрудничестве с ритейлерами.

«Дарксторы помогут ускорить сборку и доставку заказов и разгрузить торговые точки офлайн-ритейлеров», — сообщили газете в «Сбермаркете».

Гендиректор «Metro Cash & Carry Россия» Мартин Шумахер также подтвердил, что обсуждает проект со «Сбермаркетом». Для компании это возможность расширить присутствие в регионах, где «Metro Cash & Carry Россия» в настоящее время не представлена. В «Ленте» отметили только, что продолжают сотрудничать со «Сбермаркетом».

«"СберМаркет" работает над разными форматами развития сервиса, включая дарксторы. Идея пилотного проекта будет состоять в том, что офлайн-ритейлеры будут создавать дарксторы через "СберМаркет". В этом случае в дарксторах представлен продуктовый и товарный ассортимент ритейлера, а "СберМаркет" выступает партнером, отвечает за технологии, сборку и доставку», — сообщили RB.ru в пресс-службе сервиса.

Оборот «Сбермаркета» по итогам первого квартала, по собственным данным, вырос более чем в шесть раз, до 9,8 млрд рублей. Сервис работает во всех регионах, кроме Крыма и Севастополя.

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Пока самыми крупными игроками сегмента экспресс-доставки из дарксторов в РФ остаются «Яндекс.Лавка» и «Самокат». По оценкам INFOline, их оборот в первом квартале составил 5,4 млрд рублей и 6 млрд рублей соответственно.

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Фото: Unsplash

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