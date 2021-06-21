«Сбермаркет» планирует начать доставку из дарксторов

«Сбермаркет» планирует выйти в сегмент доставки из дарксторов — это небольшие магазины-склады, покупать в которых можно только онлайн.

Как сообщает «Коммерсантъ», на портале HeadHunter появилась вакансия «руководитель дарксторов» от «Сбермаркета». Источник издания на рынке недвижимости сообщил, что компания ищет в Москве помещения на 120–200 кв. м с возможностью подъезда разгрузки-погрузки, «цоколь или хороший подвал, потолки не менее 3 м». Другой источник говорит о помещениях на несколько тысяч кв. м и в других городах с населением более 500 тысяч человек.

Сейчас «Сбермаркет» осуществляет доставку только из супер- и гипермаркетов, в частности из Metro, «Ашана», «Ленты», «ВкусВилла» и других. В компании подтвердили, что рассматривают проект дарксторов, но только в сотрудничестве с ритейлерами.

«Дарксторы помогут ускорить сборку и доставку заказов и разгрузить торговые точки офлайн-ритейлеров», — сообщили газете в «Сбермаркете».

Гендиректор «Metro Cash & Carry Россия» Мартин Шумахер также подтвердил, что обсуждает проект со «Сбермаркетом». Для компании это возможность расширить присутствие в регионах, где «Metro Cash & Carry Россия» в настоящее время не представлена. В «Ленте» отметили только, что продолжают сотрудничать со «Сбермаркетом».

«"СберМаркет" работает над разными форматами развития сервиса, включая дарксторы. Идея пилотного проекта будет состоять в том, что офлайн-ритейлеры будут создавать дарксторы через "СберМаркет". В этом случае в дарксторах представлен продуктовый и товарный ассортимент ритейлера, а "СберМаркет" выступает партнером, отвечает за технологии, сборку и доставку», — сообщили RB.ru в пресс-службе сервиса.

Оборот «Сбермаркета» по итогам первого квартала, по собственным данным, вырос более чем в шесть раз, до 9,8 млрд рублей. Сервис работает во всех регионах, кроме Крыма и Севастополя.

Пока самыми крупными игроками сегмента экспресс-доставки из дарксторов в РФ остаются «Яндекс.Лавка» и «Самокат». По оценкам INFOline, их оборот в первом квартале составил 5,4 млрд рублей и 6 млрд рублей соответственно.

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Фото: Unsplash