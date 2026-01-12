«Чебурашка 2» — самый кассовый фильм на новогодних каникулах

Новогодние праздники 2026 года стали самыми кассовыми и посещаемыми за всю историю российского кинопроката. Совокупные сборы кинотеатров впервые превысили 10 млрд рублей, а число проданных билетов достигло 18,8 млн, следует из подсчётов РБК. Абсолютным лидером проката стал «Чебурашка 2», который менее чем за две недели заработал почти 5 млрд рублей.

Кинотеатры установили рекорд — по сборам и количеству зрителей

По подсчётам РБК, основанным на данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, кассовые сборы российских кинотеатров в размере 10 млрд рублей — это максимальный показатель за всю историю наблюдений.

В предыдущие годы показатели были заметно ниже:

6,9 млрд рублей в 2025 году;

3,7 млрд рублей в 2022 году;

4,9 млрд рублей в 2020 году.

Рекордным оказалось и число зрителей. В период новогодних каникул кинотеатры продали 18,8 млн билетов. Годом ранее показатель составлял 14,6 млн, а предыдущий максимум был зафиксирован в 2020 году — 17,9 млн зрителей.

Средняя стоимость билета в кино в новогодний период достигла 533 рублей. Для сравнения, в 2025 году билет стоил в среднем 475 рублей, а в 2024 году — 386 рублей.

«Чебурашка 2» заработал почти 5 млрд ₽ за праздники

Абсолютным лидером проката стала вторая часть «Чебурашки». По состоянию на 12:40 мск 12 января фильм, вышедший в прокат 1 января, собрал более 4,967 млрд рублей. Его посмотрели свыше 9 млн зрителей.

Для сравнения, первая часть «Чебурашки» в 2023 году за весь период проката заработала 6,8 млрд рублей при аудитории 22 млн зрителей. Тогда фильм оставался в активном прокате несколько месяцев, что нетипично для отрасли, где основной прокат длится три–четыре недели.

«Простоквашино» и «Буратино» собрали в прокате около 2 млрд ₽ каждый

Второе и третье места по сборам с минимальным отрывом заняли фильмы «Простоквашино» и «Буратино». Каждый из них с начала года заработал около 2 млрд рублей. Аудитория «Простоквашино» превысила 4 млн зрителей, «Буратино» — 3,8 млн.

Остальные новогодние релизы показали существенно более скромные результаты:

«Три богатыря и свет клином» — 310 млн рублей,

«Ёлки 12» — 260 млн рублей.

Также сразу несколько зарубежных картин попали в рейтинг по сборам. На шестом месте оказалась «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сайфред: фильм, вышедший 8 января, собрал 117 млн рублей.

Далее следуют:

«Иллюзия обмана 3» — 109 млн рублей за каникулы,

«Оно. Первое пришествие» — 67 млн рублей,

«Пункт назначения. Новый аттракцион» — 39 млн рублей.

Контекст

Эксперты РБК отмечают, что рекордные результаты новогоднего проката были ожидаемыми. На показатели повлияли сразу несколько факторов: более длинные выходные, погодные условия и одновременный выход трёх крупных премьер, которые сконцентрировали спрос в короткий период.

Лидерство «Чебурашки 2» не вызывало сомнений у участников рынка, тогда как распределение мест ниже оказалось менее предсказуемым. «Простоквашино» показал более сильные результаты в регионах, а «Буратино» — в Москве и Санкт-Петербурге.