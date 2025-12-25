Лучшие фильмы и сериалы 2025 года, которые стали «миллиардерами» и «миллионерами» в России

В 2025-м сразу 8 российских фильмов собрали в прокате более 1 млрд рублей — это рекордный показатель за последние пять лет. Параллельно Кинопоиск зафиксировал в своём «клубе миллионеров» 160 проектов — и это на 33% больше, чем в прошлом году. Мы собрали главных «миллиардеров» и «миллионеров» 2025-го и посмотрели, какие жанры и форматы реально забирали внимание зрителя.

«Миллиардеры»

В 2025 году восемь российских фильмов преодолели рубеж в 1 миллиард рублей в кинопрокате:

«Волшебник Изумрудного города» (3,395 млрд ₽) «Финист. Первый богатырь» (2,740 млрд ₽) «Пророк. История Александра Пушкина» (1,658 млрд ₽) «Батя-2. Дед» (1,613 млрд ₽) «Горыныч» (1,574 млрд ₽) «Август» (1,560 млрд ₽) «Алиса в стране чудес» (1,247 млрд ₽) «Кракен» (1,141 млрд ₽)

Нужно отметить, что и «Волшебник Изумрудного города: дорога из жёлтого кирпича», и «Финист. Первый богатырь» стартовали в прокате 1 января 2025 года.

«Волшебник Изумрудного города» стал третьим самым кассовым среди всех российских фильмов, вышедших в XXI веке, уступив «Чебурашке» (7 млрд ₽) и «Холопу-2» (почти 4 млрд ₽). «Чебурашка» вышел в прокат 1 января 2023 года, «Холоп-2» — 1 января 2024 года.

Пять из восьми фильмов-«миллиардеров» 2025 года были поддержаны Кинопоиском — это «Волшебник изумрудного города», «Батя-2. Дед», «Август», «Горыныч» и «Алиса в стране чудес».

«Мы напрямую заинтересованы, в том числе материально, чтобы в кинотеатрах выходило много хорошего кино. Для нас это один из главных источников больших премьер», — поделилась с Russian Business директор Яндекса по работе с индустрией Ксения Болецкая.

Помимо продвижения фильмов, Кинопоиск продаёт билеты в кино. Он фактически выступает специализированной витриной Яндекс Афиши — крупнейшего продавца билетов в России.

«Продажа билетов в кино не основная часть нашего бизнеса, но важная для нас, потому что напрямую влияет на основную. Если мы хорошо поработали и привели людей на „Финиста“, „Август“ и другие релизы, значит, у индустрии будет больше денег и ресурсов на следующий большой фильм. И этот следующий большой фильм в итоге приедет и к нам», — отметила в разговоре с Russian Business директор Яндекса по работе с индустрией Ксения Болецкая.

«Миллионеры»

В этом году 160 фильмов и сериалов Кинопоиска оказались в «клубе миллионеров», то есть достигли аудитории в 1 млн подписчиков. Эта цифра является для Кинопоиска показателем, что проект стал заметным для зрителя и может считаться хитом. В 2025-м «миллионеров» стало на 33% больше, чем в 2024 году.

Топ-20 самых популярных фильмов и сериалов 2025 года на Кинопоиске выглядит следующим образом:

«Фишер» (6 млн подписчиков) «Телохранители» (5,3 млн подписчиков) «Камбэк» (5,2 млн подписчиков) «Три кота» «Ландыши. Такая нежная любовь» «Папины дочки. Новые» «Анора» (4,2 млн подписчиков) «Красная поляна» «Беспринципные в Питере» «Кракен» «Батя-2. Дед» «Маша и Медведь» «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» «Мастер» «Про это самое» «Универ. Молодые» «Домовёнок Кузя» «Метод» (совокупно 4,4 млн подписчиков) «Леди Баг и Супер-Кот» «Граф Монте-Кристо» (2,8 млн подписчиков)

* Рейтинг составлен по количеству подписчиков, смотревших фильм, сериал или мультфильм в 2025 году. Учитываются подписчики Яндекс Плюса, которые посмотрели более 2 минут тайтла. К одной подписке Яндекс Плюс можно подключить до 10 устройств и до 3 аккаунтов, но все устройства и аккаунты считаются в аудиторию проекта лишь один раз и как один подписчик.

«Миллионеры» на Кинопоиске в цифрах: 91 сериал, 69 фильмов, 122 российских проекта, 38 иностранных проектов, 57 комедий, 32 мультфильма, 25 драм, 15 триллеров и детективов, 10 фильмов в жанре фэнтези и фантастики, 8 семейных и детских, 5 исторических и военных, 4 мелодрамы, 3 аниме, 1 хоррор.

Впервые аниме ворвалось в миллионники. Среди жанров у аудитории по-прежнему наиболее востребованы комедии. Фэнтези и фантастики стало в три раза меньше по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в списке появился один хоррор-«миллионер» — «Субстанция».

Один из самых заметных трендов Кинопоиска — усиление детско-семейной аудитории. Мультфильмы никогда раньше не занимали столь высокие позиции именно среди «миллионеров». 40% подписчиков хотя бы раз за год включали мультфильм или семейное кино. И этот спрос буквально удерживал анимацию на витрине сервиса: мультфильмы не выпадали из топ-10 в течение 304 дней. В миллионниках Кинопоиска 32 мультфильма — это больше, чем драм, триллеров, фэнтези или фантастики. А мультфильм «Маша и Медведь» в 2025 году смог достичь отметки в 10 млн смотрящих подписчиков и стать крупнейшим по аудитории тайтлом в истории онлайн-кинотеатра.

Стоит отметить, что самым популярным проектом 2025 года на Кинопоиске стал детективный триллер «Фишер» — оригинальный проект другого стриминга, Wink.

«Мы всегда радуемся, когда в наши топы попадают проекты разных производителей — и наши, и не наши, — потому что это значит, что контент нашёл свою аудиторию, и это просто нас радует», — отметил Николай Буц, директор по контенту Кинопоиска.

По словам директора Яндекса по работе с индустрией Ксении Болецкой, они вывели для себя формулу: проект, который добил до одного миллиона аудитории довольно быстро для Кинопоиска, попал в интерес массовой аудитории.

В прошлом году аудитория у лидера рейтинга была на 2 млн меньше, а последний проект топ-20 не «добежал» до 2 млн. Самым быстро набирающим аудиторию оригинальным проектом Кинопоиска в 2025 году стал сериал «Камбэк». 12 проектов из 160 «миллионеров» — эксклюзивы. Доля эксклюзивности снизилась: с 9% в 2024 году до 7% в 2025-м.

«Кинопоиск выпустил шесть оригинальных проектов, все они стали миллионниками, но в суровой борьбе только четыре смогли пробиться в топ-20. Настолько жёсткая конкуренция», — обратила внимание директор Яндекса по работе с индустрией Ксения Болецкая.

По её словам, проекту, для того чтобы получить большую аудиторию на стриминге, вовсе не обязательно быть эксклюзивом этого стриминга и, как показала практика, даже если тайтл выходит сразу на нескольких площадках, каждая из них способна собрать для этого тайтла большую аудиторию. Болецкая объясняет, что совокупная аудитория тайтла, который появляется на нескольких стримингах, всегда оказывается больше, чем если бы он выходил только на одной платформе.

Она отмечает, что многие сервисы раньше с этим не соглашались и считали, что ставка на эксклюзивы — единственный верный путь, но сейчас ситуация на рынке изменилась. И добавляет, что снижение доли эксклюзивов на Кинопоиске отражает общий тренд: у каждой площадки становится всё меньше эксклюзивов, а стриминги всё чаще делятся контентом друг с другом.

«Мы регулярно раскрываем аудиторию конкретных фильмов и сериалов в людях — условно назовём это так. К сожалению, делаем это единственные на рынке. Никак не можем заразить своей прозрачностью другие стриминги», — посетовала директор Яндекса по работе с индустрией Ксения Болецкая на презентации итогов года Кинопоиска.

Топ-20 Индекс Кинопоиск Pro за 2025 год (30.12.2024–07.12.2025):

«Игра в кальмара» (15 340) «Поднятие уровня в одиночку» (7527) «Монолог фармацевта» (5488) «Ландыши» (4539) «Фишер» (4256) «Сваты» (4101) «Очень странные дела» (4051) «Универ» (3360) «Ван-Пис» (3119) «Аутсорс» (3048) «Уэнсдей» (2878) «Лихие» (2571) «Гравити Фоллз» (2548) «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2408) «Папины дочки» (2384) «Бедные смеются, богатые плачут» (2307) «Синяя тюрьма: Блю Лок» (2230) «Гангстерленд» (2164) «Великолепный век» (2148) «Во все тяжкие» (2121)

«Индекс Кинопоиск Pro» — это аналитический сервис онлайн-кинотеатра «Кинопоиск», который замеряет интерес российских зрителей к отечественным и зарубежным сериалам. Его задача — выстроить сериалы в рейтинг по реальному зрительскому вниманию во всех каналах дистрибуции: неважно, выходит проект в телевизионном эфире или на онлайн-платформе, — индекс всё равно учитывает спрос.

Единица измерения здесь «балл интереса». Количество баллов определяется частотой проявления интереса: насколько часто люди заходят на интернет-страницы, связанные с сериалом. При этом «баллы интереса» не завязаны на пользовательские оценки в энциклопедии «Кинопоиска», на IMDb и других подобных сервисах.

По словам директора Яндекса по работе с индустрией Ксении Болецкой, Индекс Кинопоиск Pro — это инструмент, с помощью которого собирают общую картину интересов жителей России. Она отмечает, что данные формируются по их цифровым следам и включают в числе прочего большой объём контента, который легально доступен в России.

Популярное на других стримингах

PREMIER

С момента своего основания онлайн-кинотеатр ориентировался в первую очередь на российский контент, в том числе собственного производства.

«В 2025 году на PREMIER, согласно исследованию, были собраны все лучшие российские сериалы по мнению зрителей», — отмечает генеральный директор PREMIER Виктория Михно.

Топ-10 самых популярных сериалов на PREMIER в 2025 году:

«Подслушано в Рыбинске» «Олдскул» «Жуки» «Хутор» «Телохранители» «Сеструха» «Тайга» «Патриот» «Бедные смеются, богатые плачут» «СашаТаня»

Топ-10 самых популярных фильмов на PREMIER в 2025 году:

«Братья» «Совсем ошалели» «Атель-матель» «Тёща» «Праздники» (2023) «Кракен» «Небриллиантовая рука» «Ёлки» «Пророк» «Зять»

Топ ориджиналсов на PREMIER в 2025 году:

«Подслушано в Рыбинске» «Олдскул» «Хутор» «Тайга» «Таганрог» «Зверобой-2» «Чудо» «Дорогой Вилли» «Сеструха»

«Наши главные герои — это знакомые каждому россиянину типажи, близкие, понятные и родные. Пользователь это знает и приходит к нам именно за таким контентом. Но конечно, мы также стараемся разнообразить свою библиотеку актуальным зарубежным контентом, большую часть которого составляют новинки», — делится генеральный директор PREMIER Виктория Михно.

Конкретные цифры по количеству зрителей или просмотров PREMIER не разглашает.

Okko

В 2025 году среднемесячная база подписчиков Okko выросла на 48%, а общее время смотрения — на 81% год к году. Ключевыми причинами роста стали оригинальные сериалы и спортивные трансляции. Именно они обеспечили 58% новых подписок.

В 2025-м на Okko на 53% увеличилось время смотрения оригинального контента. И самыми популярными сериалами года стали оригинальные проекты сервиса. Лидером по количеству привлечённых подписчиков среди оригинальных проектов стал сериал «Аутсорс».

Топ ориджиналсов на Okko в 2025 году:

«Аутсорс» «Урок» «Как приручить лису» «Лихие-2» «Волшебный участок — 2»

Новые сезоны сериалов «Лихие» и «Волшебный участок» увеличили интерес аудитории к проектам и привлекли зрителей, которые ранее не были знакомы со вселенными этих сериалов. После премьеры продолжений пользователи смотрели первые сезоны на 20% больше.

Топ-10 самых популярных полнометражных картин по количеству уникальных зрителей в Okko за 2025 год:

«Батя-2. Дед» «На деревню дедушке» «Кракен» «Домовёнок Кузя» «Баба Яга спасает Новый год» «Финист. Первый богатырь» «Ёлки-11» «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» «Звёзды в Сибири» «Царевна-лягушка»

Топ-10 самых популярных сериалов по количеству уникальных зрителей в Okko за 2025 год:

«Аутсорс» «Лихие» «Как приручить лису» «Урок» «Волшебный участок» «Открытый брак» «Трасса» «Гипнозис» «Министерство Всего Хорошего» «Дыши»

Конкретные цифры по количеству зрителей или просмотров Okko не разглашает.

КИОН

В онлайн-кинотеатре КИОН поделились, что в первом полугодии 2025 года наблюдали устойчивый рост как по аудитории, так и по вовлечённости пользователей. В первом квартале число смотрящих пользователей увеличилось на 14%, во втором — на 19% в сравнении год к году за аналогичный период. При этом существенно росла глубина потребления: среднее количество часов просмотра на пользователя выросло на 46% в первом квартале, на 33% во втором и на 26% в третьем.

Самые популярные проекты среди зрителей онлайн-кинотеатра КИОН:

«Жизнь по вызову. Фильм» «Жизнь по вызову» (сериал) «Почка» «Бар „Один звонок“» «Дорогой родственник»

Конкретные цифры по количеству зрителей или просмотров КИОН не разглашает.

START

Топ-10 сериалов START, которые стали лидерами по зрителям за 2025 год:

«Лихие» «Дети перемен» «Подслушано в Рыбинске» «Опасная близость» «Инспектор Гаврилов» «Олдскул» «Два холма» «Хирург» «Вампиры средней полосы» «Хутор»

Конкретные цифры по количеству зрителей или просмотров START не разглашает.

Онлайн-кинотеатры Ivi и Wink в ответ на запрос Russian Business делиться итогами 2025 года отказались.