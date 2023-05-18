Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Инвестфонд HR&ED-tech и The Orbit запустили проект по развитию стартапов на рынках Индии, Индонезии и MENA

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Инвестиционный фонд HR&ED-tech и компания The Orbit запустили совместный проект Scalez для развития стартапов на рынках Индии, Индонезии и MENA (Ближний Восток и Северная Африка). Об этом RB.RU сообщил представитель Scalez.

Инвестфонд HR&ED-tech и The Orbit запустили проект по развитию стартапов на рынках Индии, Индонезии и MENA

Участие в программе бесплатное. Стартапам обещают регулярный консалтинг по продажам, маркетингу и выстраиванию бизнес-процессов от локальных эдвайзеров на новых рынках, а также инвестиции на развитие и масштабирование в размере до $350 тыс.

В 2023 году Scalez планирует профинансировать 5–6 стартапов. Сам фонд вкладывает 50 тыс., остальные средства — синдикат. Эдвайзер получает в проекте долю в 1–2%.

Подать заявку можно на сайте проекта. Решение об инвестициях будет приниматься через три месяца.

Заявки рассматривают от основателей стартапов в сферех HR-tech и EdTech, в том числе тех, кто развивает и внедряет AI. Также участниками смогут стать стартапы из FinTech, MarTech, GameDev и Web3, которые подойдут по критериям.  

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 9 советов, чтобы запустить проект в сфере недвижимости на Бали
  2. 2 Дело тонкое: как женщины-фаундеры ведут бизнес в религиозных странах
  3. 3 Три фактора привлекательности Индонезии для российского EdTech'а
  4. 4 Альтернатива Латинской Америке: чем интересна Индонезия для технологических предпринимателей
  5. 5 Не только для туристов: подробное руководство по релокации бизнеса в Индонезию
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

ВОЗМОЖНОСТИ

19 мая 2023

Грант на приобретение оборудования

19 мая 2023

H-CAMP Artificial Intelligence

19 мая 2023

Грант на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования

Все ВОЗМОЖНОСТИ