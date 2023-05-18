Инвестфонд HR&ED-tech и The Orbit запустили проект по развитию стартапов на рынках Индии, Индонезии и MENA

Инвестиционный фонд HR&ED-tech и компания The Orbit запустили совместный проект Scalez для развития стартапов на рынках Индии, Индонезии и MENA (Ближний Восток и Северная Африка). Об этом RB.RU сообщил представитель Scalez.

Участие в программе бесплатное. Стартапам обещают регулярный консалтинг по продажам, маркетингу и выстраиванию бизнес-процессов от локальных эдвайзеров на новых рынках, а также инвестиции на развитие и масштабирование в размере до $350 тыс.

В 2023 году Scalez планирует профинансировать 5–6 стартапов. Сам фонд вкладывает 50 тыс., остальные средства — синдикат. Эдвайзер получает в проекте долю в 1–2%.

Подать заявку можно на сайте проекта. Решение об инвестициях будет приниматься через три месяца.

Заявки рассматривают от основателей стартапов в сферех HR-tech и EdTech, в том числе тех, кто развивает и внедряет AI. Также участниками смогут стать стартапы из FinTech, MarTech, GameDev и Web3, которые подойдут по критериям.

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