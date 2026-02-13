Рынок нишевых маркетплейсов превысит 1 трлн ₽

По итогам 2025 года объём российского рынка нишевых маркетплейсов составил 990 млрд рублей. Показатель оказался на 22% выше уровня 2024-го и в три раза превысил результат 2021 года. Аналитики «Т-бизнеса» и Data Insight прогнозируют: в 2026-м сегмент преодолеет отметку 1,1 трлн рублей, а к 2028-му вплотную подберётся к 1,3 трлн рублей.

Доставка еды занимает 61% рынка нишевых маркетплейсов

Ключевой сегмент нишевых маркетплейсов — доставка готовой еды и продуктовых наборов. По итогам 2025 года на него пришлось 61% рынка. По данным «Т-бизнеса» и Data Insight, в число ведущих сервисов вошли «Яндекс Еда», Delivery Club, «Купер», Chibbis, «Бронибой», igooods и другие игроки.

На долю маркетплейсов, запущенных крупными розничными сетями, пришлось ещё 20% рынка. Речь о площадках, которые развивают сами ритейлеры: Lamoda, «М.Видео», «Эльдорадо», «Лемана Про», «Детский мир», «Лэтуаль» и другие игроки. По подсчётам «Т-бизнеса» и Data Insight, этот сегмент уступает по объёму только доставке продуктов.

Кроме того, маркетплейсы осваивают новые ниши. Так, по итогам 2025 года:

фармацевтические сервисы заняли 6%;

площадки автотоваров и запчастей — 5%;

сборная категория «прочее» — 8%.

В последней группе эксперты выделяют: b2b-платформы («Поле РФ», «Платферрум») и маркетплейсы подарков (Flowwow, «Ярмарка мастеров»). Подсчеты «Т-бизнеса» и Data Insight.

Если убрать из расчётов агрегаторы доставки продуктов, картина рынка становится иной: свыше половины оборота приходится на категорийные маркетплейсы.

16% — фармацевтические площадки;

13% — автотовары;

9% — B2B-сегмент;

8% — подарочные сервисы.

При этом, как отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров в разговоре с «Ведомостями», включение сервисов доставки продуктов в категорию нишевых маркетплейсов не вполне корректно из-за их иной специализации и расширения ассортимента.

Рост нишевых маркетплейсов замедлился до 22%

Несмотря на уверенный рост оборотов, динамика сегмента постепенно замедляется. По итогам 2025 года рынок прибавил 22%, что существенно ниже показателя 2024 года. Тогда рост достиг 35% — на фоне активного расширения ассортимента и притока новых продавцов. Главными драйверами денежной массы стали доставка продуктов и собственные платформы крупных ритейлеров.

В 2025 году особенно заметно динамика просела у лидеров: доставка продуктов замедлилась с 48% до 23%, маркетплейсы ритейлеров — с 45% до 20%. Хуже всех пришлось автосегменту: после скромного роста на 1% в 2024-м по итогам 2025-го зафиксировано падение на 8%.

Нишевые маркетплейсы — «вторая волна» онлайн-торговли

Ольга Пашкова из Data Insight объясняет «Ведомостям»: универсальные маркетплейсы стали слишком большими и дорогими для продавцов. Им на смену приходят нишевые площадки — они возвращают рынку гибкость. Эксперт называет их «второй волной» онлайн-торговли.

Директор практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Екатерина Михалева связывает рост нишевых маркетплейсов с тремя ключевыми факторами:

универсальные площадки переполнены;

спрос разделился на четкие сегменты;

входные технологии стали доступнее.

Продавцам все труднее пробиваться через высокую конкуренцию и дорогую рекламу у гигантов. Они уходят туда, где проще найти своего покупателя.

В Lamodе рост нишевых маркетплейсов объясняют ИИ

Алексей Николаев, управляющий директор по стратегии и корпоративному развитию Lamoda, объяснил «Ведомостям», что рост сегмента обеспечили цифровизация, гиперперсонализация, активное внедрение ИИ и укрепление локальных брендов. При этом он полагает, что рынок продолжит расти, но вернуться к прежним агрессивным темпам, которые наблюдались до 2024 года, уже не получится.