OpenAI Сэма Альтмана может получить ещё $50 млрд инвестиций

Сэм Альтман ведёт переговоры с инвесторами на Ближнем Востоке о новом раунде финансирования OpenAI — сразу на $50 млрд. В случае успеха компания может получить оценку в размере до $830 млрд, что сделает её самой дорогой частной компанией в мире, сообщает Bloomberg. Привлечённые средства компания планирует направить на развитие ИИ-инфраструктуры.

Альтман ведёт переговоры с фондами из Абу-Даби

По данным источников Bloomberg, Альтман посетил Ближний Восток и провёл переговоры с инвесторами, включая крупные государственные фонды в Абу-Даби. Собеседники Bloomberg подчёркивают, что обсуждения находятся на ранней стадии, и итоговые условия сделки ещё могут измениться.

Полученные средства компания планирует направить на покрытие растущих расходов, связанных с развитием ИИ, отмечают источники Bloomberg. В первую очередь речь идёт о вычислительных чипах, дата-центрах и привлечении специалистов.

Если сделка состоится, OpenAI станет самой дорогой частной компанией мира

В рамках нового раунда OpenAI рассматривает привлечение средств в размере $50 млрд или больше. По словам источников Bloomberg, оценка компании варьируется в диапазоне от $750 млрд до $830 млрд. При этом, переговоры продолжаются, и финальная сумма ещё может измениться.

Если сделка будет заключена, она станет одной из крупнейших инвестиционных сделок в истории частного технологического сектора. Такой уровень оценки закрепит OpenAI среди самых дорогих частных компаний в мире.

OpenAI терпит убытки — компания выйдет на прибыль только в 2029-м

OpenAI уже привлекала миллиарды долларов в предыдущих раундах финансирования. Эти средства компания использовала для оплаты вычислительных мощностей, строительства дата-центров и найма специалистов. По данным Bloomberg, OpenAI в долгосрочной перспективе планирует потратить более $1,4 трлн на развитие ИИ-инфраструктуры.

При этом, компания всё ещё остаётся убыточной и зависит от внешнего финансирования. Как сообщает The Information, OpenAI прогнозирует суммарные убытки около $44 млрд за период с 2023 по 2028 год и рассчитывает выйти на прибыль только в 2029 году.

Контекст

В 2025 году выручка OpenAI превысила $20 млрд, увеличившись более чем в три раза по сравнению с 2024 годом, когда показатель составлял $6 млрд. Увеличение обеспечили платные подписки ChatGPT и корпоративные продукты. К весне 2025 года число платящих пользователей сервиса выросло примерно до 20 млн, а количество корпоративных аккаунтов к осени превысило 5 млн.

Кроме того, Bloomberg в декабре сообщал, что OpenAI обсуждала с Amazon возможность привлечения не менее $10 млрд. Переговоры касались финансирования развития ИИ-инфраструктуры и вычислительных мощностей.