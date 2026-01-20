Выручка OpenAI выросла до $20 млрд всего за год: ключевые источники дохода — подписки и корпоративные продукты
Выручка OpenAI превысила $20 млрд в 2025 году
Годовая выручка OpenAI в 2025 году превысила $20 млрд, увеличившись более чем в три раза по сравнению с 2024-м, сообщил Reuters. Ключевым источником дохода стали платные подписки ChatGPT и корпоративные продукты. Кроме того, рост сопровождался резким расширением вычислительных мощностей OpenAI.
Выручка OpenAI выросла почти в 4 раза за год
Как пишет Reuters, финансовый директор OpenAI Сара Фрайер сообщила, что годовая выручка компании в пересчёте на годовой темп в 2025 году превысила $20 млрд. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял $6 млрд.
По словам Сары Фрайер, рост выручки напрямую связан с расширением вычислительных мощностей. В 2025 году мощность инфраструктуры OpenAI увеличилась до 1,9 гигаватта против 0,6 гигаватта годом ранее. Она также отметила, что показатели дневной и недельной активной аудитории OpenAI продолжают обновлять исторические максимумы.
Подписки ChatGPT — основной источник дохода OpenAI
Основную выручку OpenAI получает от платных подписок ChatGPT — таких как Plus и Teams. По данным Reuters и аналитиков Sacra, к весне 2025 года число платящих пользователей выросло примерно до 20 млн, тогда как в конце 2024 года их было 15,5 млн.
Ещё один крупный источник дохода OpenAI — корпоративное направление. К осени 2025 года число корпоративных аккаунтов превысило 5 млн.
Бизнес-клиенты используют расширенные версии ChatGPT и API-доступ к моделям GPT для интеграции ИИ в свои продукты и внутренние системы. Для крупных заказчиков OpenAI объединяет корпоративные подписки, API и консультационные услуги в единые контракты.
Партнёрство с Microsoft поддерживает масштабирование OpenAI
OpenAI работает в партнёрстве с Microsoft — одной из крупнейших технологических компаний в мире. Microsoft предоставляет OpenAI вычислительную инфраструктуру: серверы и дата-центры, на которых работают модели ИИ компании. Это позволяет OpenAI быстро наращивать мощности и обслуживать миллионы пользователей.
При этом доходы OpenAI считают отдельно от крупных лицензионных соглашений с Microsoft. Такие сделки, как правило, не включаются в показатель ARR (годовая регулярная выручка).
При этом, по данным CNBC, часть корпоративных клиентов приходит к OpenAI через продукты Microsoft — например, через Copilot (ИИ-помощник, встроенный в офисные программы) и Azure (облачная платформа Microsoft). Однако в этих случаях компании оплачивают использование именно моделей OpenAI, а не сервисов Microsoft, и деньги поступают напрямую в OpenAI.
Реклама в ChatGPT — новая ступень развития компании
В 2025 году OpenAI начала показывать рекламу в ChatGPT для части пользователей в США, усиливая попытки монетизации сервиса. По словам финансового директора Сара Фрайер, платформа охватывает текст, изображения, голос, код и API.
Следующий этап развития, по её словам, будет сосредоточен на ИИ-агентах и автоматизации рабочих процессов, способных работать непрерывно и сохранять контекст.
OpenAI готовится выпустить своё первое устройство
Разработка собственных устройств становится для OpenAI ещё одним направлением развития бизнеса наряду с подписками и корпоративными продуктами.
Руководитель по глобальной политике OpenAI Крис Лихейн сообщил Axios, что компания «идёт по графику» и планирует представить первое устройство во второй половине 2026 года. Он отказался уточнять форм-фактор.
Ранее инсайдеры и СМИ сообщали о возможных вариантах — от наушников до устройства без экрана. В октябре 2025 года Financial Times писала о разработке устройства размером с ладонь, которое принимает звуковые и визуальные сигналы. Проект создаётся совместно с дизайнером Джони Айв, а летом 2025 года OpenAI приобрела его стартап Io за $6,5 млрд.
Контекст
OpenAI была основана в 2015 году как исследовательский стартап, но за несколько лет превратилась в крупную технологическую компанию. Ключевым этапом стала коммерциализация моделей GPT и запуск ChatGPT, после чего OpenAI начала быстро наращивать аудиторию и выручку.
Основу монетизации составили платные подписки ChatGPT для частных пользователей и бизнеса, корпоративные версии с повышенным уровнем безопасности, а также API-доступ к моделям для встраивания ИИ в продукты других компаний.
