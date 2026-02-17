Сеть фитнес-клубов DDX Fitness выпускает первые облигации на 1 млрд ₽: старт торгов – 6 марта 2026 года
DDX Fitness впервые выпустит облигаций — на сумму 1 млрд ₽
DDX Fitness объявила о дебютном выпуске облигаций на 1 млрд рублей. Сбор книги заявок запланирован на 3 марта 2026 года, расчёты и начало торгов — на 6 марта. Ориентир по ставке купона ожидается не выше 20% годовых, выплаты будут проходить раз в 30 дней, а срок обращения выпуска — два года.
Параметры первого выпуска — номинал от 1 000 ₽ и купон раз в 30 дней
Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк и Сбербанк, агент по размещению — Газпромбанк. В DDX Fitness отмечают, что бумаги будут доступны и неквалифицированным инвесторам. Заявку можно подать через большинство крупных брокеров, в приложении или личном кабинете, указав сумму и желаемую ставку купона.
Объём размещения составит 1 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей. Ориентир по ставке купона — не выше 20% годовых, что соответствует эффективной доходности до 21,94% годовых. Выплату по купону происходят каждые 30 дней.
Надёжность эмитента в релизе подтверждают рейтингом кредитоспособности от Аналитического Кредитно Рейтингового Агентства «АКРА» с прогнозом «Позитивный» от октября 2025 года.
Деньги пойдут на запуск новых клубова
В сети фитнес-клубов DDX Fitness уточняют, что привлечённые средства закроют часть инвестпрограммы 2026 года: строительно-монтажные и проектные работы, закупку оборудования и сопутствующие расходы на запуск новых клубов. Компания отдельно подчёркивает, что этот выпуск первый, однако компания не исключает новых размещений в 2026 году и позднее.
Основатель сети Иван Ситников связывает выход на рынок облигаций с ускорением масштабирования.
«Наша стратегическая цель — сделать фитнес доступным для максимально широкой аудитории. Выход на рынок облигаций — один из шагов к её достижению: привлеченные средства позволят ускорить масштабирование сети и расширить возможности для занятий фитнесом в разных регионах страны», — дополняет Иван Ситников, основатель сети фитнес-клубов DDX Fitness
Облигационный выпуск станет первым для DDX Fitness. На бизнес-завтраке компания отдельно подчёркивала, что план на 2026 год — 200+ клубов, а инструмент долгового рынка рассматривается как часть стратегии масштабирования и подготовки к следующим этапам публичности.
На бизнес-завтраке менеджмент DDX назвал облигационный выпуск шагом к потенциальной публичности в будущем и способом расширить набор инструментов финансирования. Финансовая команда также пояснила, что кредитный ресурс часто накладывает ограничения по целевому использованию, тогда как облигации дают компании больше гибкости для инвестпрограммы.
Контекст
По данным компании, по итогам 2025 года выручка DDX Fitness составила 17,6 млрд рублей (+83% год к году), — 6,5 млрд рублей против 3,7 млрд годом ранее. Рентабельность по скорректированной EBITDA — 37%.
На февраль 2026 года сеть насчитывает 151 клуб в 54 городах России, у компании — более 800 тыс. клиентов и около 6 000 тренеров-партнёров. В 2025 году DDX открыла 86 клубов в 31 городе и увеличила совокупную площадь на 140%.
