DDX Fitness впервые выпустит облигаций — на сумму 1 млрд ₽

DDX Fitness объявила о дебютном выпуске облигаций на 1 млрд рублей. Сбор книги заявок запланирован на 3 марта 2026 года, расчёты и начало торгов — на 6 марта. Ориентир по ставке купона ожидается не выше 20% годовых, выплаты будут проходить раз в 30 дней, а срок обращения выпуска — два года.

Параметры первого выпуска — номинал от 1 000 ₽ и купон раз в 30 дней

Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк и Сбербанк, агент по размещению — Газпромбанк. В DDX Fitness отмечают, что бумаги будут доступны и неквалифицированным инвесторам. Заявку можно подать через большинство крупных брокеров, в приложении или личном кабинете, указав сумму и желаемую ставку купона.

Объём размещения составит 1 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей. Ориентир по ставке купона — не выше 20% годовых, что соответствует эффективной доходности до 21,94% годовых. Выплату по купону происходят каждые 30 дней.

Надёжность эмитента в релизе подтверждают рейтингом кредитоспособности BBB+*Это кредитный рейтинг облигаций, который представляет собой оценку кредитоспособности эмитента. Рейтинг BBB+ — средний уровень надёжности. от Аналитического Кредитно Рейтингового Агентства «АКРА» с прогнозом «Позитивный» от октября 2025 года.