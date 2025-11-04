Игра «Земский собор»: о бюджете, где скачать и первые отзывы

Российская студия Cyberia Nova выпустила продолжение «Смуты» — исторический экшен «Земский собор», посвящённый событиям 1613 года. В этот раз команда сделала ставку на более компактный формат и доступную цену — 613 рублей, рассчитывая привлечь массовую аудиторию. Редакция Russian Business поговорила с разработчиками — о символичности цены, бюджетах запуска и планах по масштабированию.

Не исторический рассказ, а отражение мудрости и единства

События игры посвящены первому выборному собранию в 1613 году, сразу после окончания Смутного времени: на нём представители всех сословий Русского государства решали, кто станет новым царём. Главный герой — казак Кирша, соратник Юрия Милославского, случайно втягивается в политические интриги и становится свидетелем событий, определивших будущее страны.

Проект развивает игровую вселенную «Смуты», но подаёт историю с новой стороны — через личный взгляд простого человека. По словам разработчиков, «Земский собор» — это не прямое продолжение, а самостоятельная история в том же мире. Релиз приурочен ко Дню народного единства.

«Эта игра не просто исторический рассказ — она отражает вечную ценность национального согласия, когда судьба страны зависит от мудрости и единства её людей», — рассказал креативный директор Cyberia Nova Сергей Русских.

Стоимость игры — символичная

Игра уже доступна на VK Play по цене 613 рублей. Как пояснил креативный директор Сергей Русских, стоимость отсылает к историческому контексту событий 1613 года, когда и проходил Земский собор.

«Цена символическая — 613 в честь 1613 года. Такой маркетинговый ход, — рассказал он.

В отличие от «Смуты», которая на старте продавалась по 2015 рублей, «Земский собор» сразу получил более доступный ценник. Более того, игроки «Смуты» смогут бесплатно поиграть в новый релиз.

«Всем, кто до 4 ноября предзаказал и купил "Смуту", получат "Земский собор" абсолютно бесплатно. Это такая дань уважения нашим основным игрокам», — поделился креативный директор Cyberia Nova Сергей Русских.

Финансирование и бюджет проекта — не раскрываются

Официально Cyberia Nova не раскрывает бюджет «Земского собора». По данным, которые приводил «Коммерсант», игра обошлась разработчикам в 280 млн рублей — это в два раза ниже, чем у «Смуты». Сами разработчики комментировать эти оценки отказались.

«Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эти цифры. Проект делался меньше по времени, чем “Смута”, и в нём смешаны собственные инвестиции и внешние средства. Но конкретные суммы и соотношение источников мы не комментируем», — сказал креативный директор Cyberia Nova Сергей Русских.

Прибыль от «Смуты» компания разработчиков также не раскрывет, но признаёт, что её успех стал фундаментом для новой игры. По словам Сергея Русских, «Смуту» скачали около 1,2 миллиона раз. Эта аудитория и станет естественной основой для продвижения нового проекта.

Геймплей и механика игры — улучшились

«Земский собор» развивает идеи «Смуты», но делает игровой процесс проще и динамичнее. В проекте переработаны системы передвижения и стелса, улучшен искусственный интеллект противников, добавлены новые механики взаимодействия с окружением. Теперь игрок может отвлекать стражников, использовать предметы, помогать торговцам или влиять на события в локации.

«Это историческая игра, но больше в жанре боевика — с элементами исследования и сюжетными квестами. Игроки отмечают, что “Земский собор” стал гораздо лучше и красивее, а по технической части — заметно стабильнее. Думаю, с выходом игры 4 ноября люди смогут сами оценить результат», — комментирует Александр Артёмов, «Навигатор игрового мира».

Как отмечает критик Александр Артёмов из «Навигатора игрового мира», новый релиз действительно не просто DLС для «Смуты»: это самостоятельная игра, для которой не нужно знать лор предыдущей части.

В фокусе — аудитория из России

Основная платформа для релиза — VK Play, с которой Cyberia Nova активно сотрудничает. По словам Русских, для студии важно развивать отечественные площадки и работать прежде всего с российской аудиторией.

«Мы в первую очередь делаем игру для российского игрока. VK Play — наша базовая площадка, и для нас важно мнение русского пользователя. Что будет дальше — покажет отклик. Мы не исключаем выхода на другие платформы, но пока хотим получить обратную связь от основной аудитории», — отметил креативный директор Cyberia Nova Сергей Русских.

В то же время студия не исключает расширения на другие платформы — консоли и, возможно, зарубежные маркетплейсы. Русских подчеркнул, что всё будет зависеть от реакции игроков после релиза.

«Мы не исключаем такой возможности, но хотим дождаться отзывов аудитории. Если “Земский собор” хорошо себя покажет, будем рассматривать расширение», — добавил он.

Контекст

Cyberia Nova основана в Новосибирске в 2015 году. В студии работает более 60 специалистов, использующих Unreal Engine 5.x. После успеха «Смуты» компания укрепила позиции на рынке исторических экшенов и стала одной из немногих российских студий, системно работающих в этом жанре.

«Земский собор» — шаг к формированию собственной исторической вселенной, объединяющей игровые сюжеты с ключевыми событиями российской истории.