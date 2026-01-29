Новым генеральным директором Skillbox стал Артём Казаков

Образовательный холдинг Skillbox объявил о назначении нового генерального директора — им стал Артём Казаков. Ранее он занимал в компании должности коммерческого и исполнительного директора. Сооснователь Skillbox Сергей Попков сосредоточится на стратегических задачах в роли старшего советника.

Новый CEO сосредоточится на масштабировании продукта

Как сообщили в Skillbox, в новой должности Артём Казаков будет отвечать за укрепление лидерских позиций холдинга и дальнейшее развитие операционной модели бизнеса. В компании отмечают, что его назначение отражает фокус на повышении эффективности ключевых процессов и масштабировании образовательных продуктов.

До назначения на пост генерального директора Казаков курировал коммерческое направление и операционное управление холдингом, участвуя в развитии продуктовой линейки и бизнес-процессов Skillbox.

Бывший CEO останется в компании в статусе старшего советника

Сооснователь Skillbox Сергей Попков продолжит работу в компании в статусе старшего советника. В этой роли он будет заниматься стратегическими вопросами развития холдинга.

В Skillbox подчеркивают, что такое распределение ролей позволит сохранить преемственность управленческих решений и одновременно усилить операционный контур бизнеса.

Предыдущая смена руководства — всего год назад

Skillbox уже проходил через смену управленческой модели в 2025 году. Тогда руководство холдинга возглавил сооснователь компании Сергей Попков, сменив на посту Дмитрия Крутова. До этого Попков на протяжении нескольких лет занимался развитием бизнеса и ключевых направлений компании.

Контекст

В начале 2025 года холдинг завершил корпоративную перестройку и перевёл юрисдикцию в Россию, зарегистрировавшись в Калининграде в статусе международной компании. Размер уставного капитала после редомициляции составил 502,5 млн рублей, сообщает «Интерфакс».

Контрольный пакет в образовательном холдинге принадлежит VK — группе принадлежит 55,96% долей. По итогам 2024 года совокупная аудитория платформ Skillbox превысила 17 млн пользователей, при этом около 900 тыс. человек обучались на платной основе. Выручка холдинга за прошлый год составила 10,9 млрд рублей, что ниже показателей предыдущего года на 12,3%.