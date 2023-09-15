Skyeng попал в скандал из-за рекламы онлайн-курсов с изображением солдата

Skyeng попал в скандал из-за поста с рекламой онлайн-курсов. На нем изображен солдат, который якобы призывает учиться, чтобы получить зарубежный оффер и уехать из России. Skyeng уже извинился, но пост увидели в Госдуме – там собрались инициировать проверки.
Онлайн-школа Skyeng оказалась в центре скандала из-за рекламного поста. На фотографии изображен солдат, который призывает учиться «английскому + IT», чтобы получить «зарубежный оффер».
На рекламный пост обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн. Рекламу он назвал «сомнительной».
«Читается это так: пока твои друзья воюют, учи английский, получай зарубежный оффер и уезжай из России. Правда, на фото — почему-то человек в военной форме, похожей на американскую», – написал Хинштейн в своем канале в Telegram.
После волны критики Skyeng извинился – пост в компании назвали «непозволительным креативом» рекламного агентства, который опубликовал объявление без их ведома.
«Произошедшее стало для нас уроком на будущее», – сообщили РБК в Skyeng. RB.RU направил запрос в компанию.
Посту уже удален, а работа с данным агентством прекращена, сообщили в Skyeng.
Фото на обложке: Postmodern Studio /
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