Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Skyeng попал в скандал из-за рекламы онлайн-курсов с изображением солдата

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Skyeng попал в скандал из-за поста с рекламой онлайн-курсов. На нем изображен солдат, который якобы призывает учиться, чтобы получить зарубежный оффер и уехать из России. Skyeng уже извинился, но пост увидели в Госдуме – там собрались инициировать проверки.

Skyeng попал в скандал из-за рекламы онлайн-курсов с изображением солдата

Онлайн-школа Skyeng оказалась в центре скандала из-за рекламного поста. На фотографии изображен солдат, который призывает учиться «английскому + IT», чтобы получить «зарубежный оффер».

На рекламный пост обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн. Рекламу он назвал «сомнительной».

«Читается это так: пока твои друзья воюют, учи английский, получай зарубежный оффер и уезжай из России. Правда, на фото — почему-то человек в военной форме, похожей на американскую», – написал Хинштейн в своем канале в Telegram.

После волны критики Skyeng извинился – пост в компании назвали «непозволительным креативом» рекламного агентства, который опубликовал объявление без их ведома.

«Произошедшее стало для нас уроком на будущее», – сообщили РБК в Skyeng. RB.RU направил запрос в компанию.

Посту уже удален, а работа с данным агентством прекращена, сообщили в Skyeng.

Фото на обложке: Postmodern Studio / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Почти половина компаний может повысить лояльность сотрудников за счет бонусов для детей — опрос
  2. 2 Звезды EdTech: 8 крутейших образовательных стартапов России
  3. 3 Эксперимент: как редакция Rusbase месяц учила английский
  4. 4 Стартапчики: Skyeng
  5. 5 «Выучить язык можно даже в тюрьме»

ВОЗМОЖНОСТИ

15 сентября 2023

ПромТех 2.3

15 сентября 2023

«Рейтинг Рунета-2023»

15 сентября 2023

ColorOSHack 2023

Все ВОЗМОЖНОСТИ