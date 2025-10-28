Сменил банк на телеком: бывший топ-менеджер РНКБ займётся развитием технологического блока Билайна
Алексей Блинов назначен руководителем IT-блока Билайна
ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) объявил о назначении Алексея Блинова руководителем IT-блока компании. Он займётся развитием технологической платформы, интеграцией IT-решений в бизнес-процессы и повышением устойчивости цифровой инфраструктуры. Назначение стало частью стратегического курса Билайна на усиление технологической составляющей бизнеса, объединяющей данные, продукты и клиентов.
Новый лидер ИТ-направления Билайна
Алексей Блинов присоединился к Билайну в 2024 году в роли директора по IT в блоке B2C. В компании отметили, что за это время он проявил себя как технологический лидер с глубоким пониманием потребностей бизнеса и опытом построения масштабных IT-проектов.
С 1 ноября Алексей Блинов официально приступит к обязанностям руководителя IT-блока компании.
Ключевые проекты
До прихода в Билайн Алексей Блинов занимал должность старшего вице-президента по продуктам и технологиям в Банке РНКБ, где руководил разработкой, инфраструктурой и кибербезопасностью. Под его руководством банк провёл масштабную цифровую трансформацию, запустил новые сервисы и обновил технологическую архитектуру.
В Билайне Алексей Блинов продолжил курс на развитие технологий и реализовал несколько ключевых проектов. Команда под его руководством обновила платформу «Голограмма», ускорив обмен данными с партнёрами в 10 раз, запустила платформу S-MVNO как новый стандарт партнёрских интеграций и развила Mini App-экосистему в Telegram и VK с применением нейросетей.
Контекст
Билайн продолжает курс на технологическое развитие и цифровую трансформацию. Компания усиливает внутренние IT-команды, развивает экосистему продуктов и внедряет решения на основе искусственного интеллекта.
Генеральный директор Билайна Сергей Анохин отметил, что проекты под руководством Алексея Блинова сделали IT-платформу компании более гибкой, ускорили вывод продуктов на рынок и укрепили партнёрства.
Ранее IT-блок компании возглавлял Антон Рубенчик, который принял решение продолжить карьеру вне компании.
Фото: пресс-служба Билайна
