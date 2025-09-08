«Пятёрочка» вернула Snickers и Twix на полки

X5 Group, управляющая сетями «Пятёрочка» и «Перекрёсток», вернулась к закупкам сладкой продукции Mars. В пресс-службе ритейлера уточнили, что это стало результатом длительного переговорного процесса. Стороны согласовали новые условия, которые, по словам компании, обеспечат предсказуемость и долгосрочность сотрудничества.

Причины июльской паузы

В июле 2025 года X5 сообщила о приостановке закупок Snickers, Twix, Bounty, Mars, Milky Way и других продуктов Mars. Речь шла не только о батончиках, но и о конфетах, драже и жевательной резинке. Причина — «несоответствие предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования».

По данным ритейлера, формула, предложенная Mars, не отражала рыночных реалий: закупочные цены оказались выше ориентиров и не учитывали масштабы многолетнего партнёрства. В компании тогда заявили, что искусственное завышение стоимости недопустимо, особенно в условиях высокой чувствительности покупателей к ценам.

Жёсткая позиция X5

X5 публично зафиксировала приоритет: доступность товаров для покупателей важнее бренда на полке. В июльском заявлении ритейлер подчёркивал, что готов отказаться от отгрузок ради удержания цены.

В компании прямо заявили, что привлекательность бренда больше не гарантирует место на полке, если ценник становится недоступным для массовой аудитории. На замену продукции Mars X5 обещала привлечь локальных производителей с более конкурентными условиями.

Возобновление сотрудничества

После почти двух месяцев переговоров X5 и Mars смогли согласовать условия. В ритейлере это называют основой для долгосрочного и взаимовыгодного партнёрства. Теперь продукция Mars возвращается в ассортимент.

Компания рассчитывает, что новая формула ценообразования обеспечит стабильность и предсказуемость поставок, исключая повторение июльской ситуации.

Реакция Mars

В Mars изначально выражали сожаление по поводу приостановки поставок, но заявляли о готовности искать компромисс. В компании подчёркивали, что переговоры продолжаются, и подтверждали сохранение поставок другой продукции, в том числе кормов для животных Pedigree, Whiskas, Kitekat и Royal Canin.

Теперь стороны пришли к договорённости, что снимает напряжение и возвращает в торговые сети привычный ассортимент сладостей.

Контекст

История с X5 и Mars показала, что даже крупнейшие международные бренды теряют «иммунитет» на российском рынке. Ритейлеры больше не готовы мириться с формулами, которые не подтверждаются внутренней аналитикой и рыночными ценами.