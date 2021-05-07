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Астронавт NASA сравнила полёты на «Союзе» и Crew Dragon

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Астронавт NASA Шэннон Уокер сравнила полет на российском космическом корабле «Союз» и американском Crew Dragon.

Астронавт NASA сравнила полёты на «Союзе» и Crew Dragon

Особых различий в полётах на российском и американском космических кораблях Уокер не почувствовала, передаёт РИА Новости.

«Есть различия, но они не слишком существенные. Уровень перегрузки у них разный, не хуже и не лучше, просто разный, то же самое и на этапе возвращения — разная нагрузка, разные ощущения при выбросе парашюта, например, в Dragon проводишь меньше времени под парашютом, чем в «Союзе», — поделилась ощущениями астронавт на пресс-конференции в НАСА.

Также Уокер отметила, что приводнение Crew Dragon показалось ей «немного мягче», чем приземление «Союза». 

«Есть различия, но много схожего», — подвела итог астронавт.

Шеннон Уокер входила в состав экипажа космического корабля «Союз ТМА-19», совершившего полёт на МКС и обратно в 2010 году. 2 мая 2021 года Уокер вернулась на Землю на корабле SpaceX Crew-1 после полугодовой экспедиции на МКС .

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Фото на обложке: Paopano / Shutterstock

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