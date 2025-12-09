Глава YouTube Нил Мохан признан CEO года по версии TIME

Журнал TIME назвал генерального директора YouTube Нила Мохана CEO года. Как отмечает издание, именно под его руководством видеоплатформа усилила влияние на мировую медиаиндустрию, спорт и креативную экономику. При этом Мохан занял пост CEO всего несколько лет назад — в 2023-м.

За спиной CEO — многолетняя работа в Google и Alphabet

Как отмечает TIME, Нил Мохан — один из самых опытных технологических руководителей Google и Alphabet. Начав свою карьере в нише интернет-рекламы, вскоре Мохан занял ведущие роли в рекламном бизнесе Google, а затем перешёл в YouTube вместе с Сьюзан Войжитски, многолетним лидером платформы.

До назначения CEO он отвечал за продуктовую стратегию YouTube, в том числе создание и запуск инструментов для авторов, рекламодателей и зрителей. По данным TIME, Мохан известен в индустрии как управленец, который умеет фокусироваться на деталях, быстро погружается в новые направления и сочетает технологический бэкграунд с глубоким пониманием медиа.

Основа новой стратегии — ставка на ТВ и короткие видео

Под руководством Мохана YouTube укрепляет позиции на двух ключевых направлениях:

телевидение и короткие видео.

Телевизионный вектор. YouTube TV стал одним из самых популярных заменителей кабельного телевидения в США. Параллельно обычное приложение YouTube на «умных» ТВ стало основным способом просмотра: половина всего времени потребления контента на YouTube теперь приходится на большие экраны.

YouTube TV стал одним из самых популярных заменителей кабельного телевидения в США. Параллельно обычное приложение YouTube на «умных» ТВ стало основным способом просмотра: половина всего времени потребления контента на YouTube теперь приходится на большие экраны. Короткие форматы. При Мохане YouTube Shorts достиг 2 млрд авторизованных пользователей в месяц — это сравнимо с аудиторией Reels. Благодаря подобному росту YouTube стал одним из лидеров в креативной экономике.

Вместе с тем YouTube усиливает влияние в нише музыки и подкастов. По данным TIME, платформа стала основным местом прослушивания подкастов для трети своей аудитории.

За 2025 год — более 30 новых ИИ-функций

Прошедший год стал для YouTube годом масштабного внедрения ИИ-инструментов: за это время компания представила более 30 AI-функций — втрое больше, чем годом ранее.

Среди ключевых решений:

автоматическая генерация музыки по текстовому описанию;

инструменты быстрого монтажа;

создание коротких видео на основе длинного контента;

технологии автоматического перевода и озвучки роликов на другие языки.

Сегодня YouTube рассматривает ИИ как способ снизить барьеры входа для новых авторов. Глава платформы Нил Мохан считает, что ИИ создаст «новый класс создателей» — тех, кому раньше не хватало навыков или оборудования, чтобы работать с видео.

Одновременно ИИ усиливает функции модерации. YouTube инвестирует в алгоритмы, которые помогают автоматически выявлять нарушающий контент, что становится критически важным на фоне огромного количества загружаемых материалов.

Новый лидер креативной экономики

Как отмечает TIME, YouTube всё сильнее превращается в базовую инфраструктуру для создателей контента. С 2021 года платформа выплатила авторам, артистам и организациям более $100 млрд. Хотя значительная часть видео не монетизируется, YouTube демонстрирует рост числа авторов, которые делают блогинг своей профессией.

В 2021 году у платформы было около 2 млн партнёров-креаторов, а в 2023-м — уже 3 млн.

Платформа также усиливает связи между digital-контентом и традиционной индустрией развлечений: YouTube-авторы получают контракты с Netflix, Amazon Prime и киностудиями, а сами студии всё чаще используют YouTube для продвижения проектов.

Контекст

TIME подчёркивает: на фоне активного роста аудитории и доходов YouTube формирует «культурный рацион» для значительной части планеты. Сам Нил Мохан описывает миссию YouTube как создание «лучшей в мире сцены» для креаторов.

При этом платформа всё чаще становится базовой инфраструктурой для медиа, рекламы и развлечений — от любительских роликов до крупных спортивных трансляций.



Фото: Michael Loccisano / Staff / Getty Images