Производитель роботов-пылесосов iRobot подал на банкротство

Компания по созданию роботов-пылесосов iRobot подала на банкротство, сообщает The Verge. Выкупить бизнес может китайский бренд Picea Robotics — контрактный производитель техники, с которым iRobot сотрудничает последний год. В компании заявили, что банкротство не повлияет на работу устройств, приложений и сервисной поддержки.

Банкротство не повлияет на существующие роботы-пылесосы

iRobot подал на банкротство спустя 35 лет после основания. В рамках процедуры банкротства компания намерена завершить сделку по продаже бизнеса китайской Picea Robotics, с которой она сотрудничает с 2025 года.

В iRobot подчеркнули, что не ожидают перебоев в работе мобильного приложения, клиентских программ, цепочек поставок и сервисной поддержки. Это означает, что на существующие устройства Roomba банкротство никак не повлияет и они продолжат работать в обычном режиме.

«Сегодняшнее объявление знаменует собой поворотную веху в обеспечении долгосрочного будущего iRobot», — сказал Гэри Коэн, главный исполнительный директор iRobot.

Доля iRobot на рынке снижается из-за китайских конкурентов

Основанная в 1990 году iRobot выпустила первый робот-пылесос Roomba в 2002 году и стала одним из пионеров бытовой робототехники. Однако на протяжении нескольких лет испытывает компания финансовые сложности из-за конкуренции со стороны китайских производителей.

Несмотря на высокую узнаваемость бренда, доля iRobot на рынке снизилась в пользу других китайских производителей робот-пылесосов Ecovacs и Roborock. В 2024 году компания хотела продать активы Amazon, но тогда сделка не состоялась — из-за регуляторных ограничений со стороны Евросоюза.

Контекст

После срыва сделки с Amazon iRobot обновила линейку продуктов и снизила цены, чтобы усилить конкурентоспособность. Разработка новых моделей велась в сотрудничестве с Picea Robotics, однако финансовые показатели компании продолжали ухудшаться.

Сама Picea Robotics не только участвует в создании роботов-пылесосов Roomba, но и развивает собственную линейку под брендом 3i. Кроме того, компания занимается производством систем точного гармонического привода — они используются в роботизированных манипуляторах, медицинских роботах, а также в аэрокосмической и промышленной автоматизации.