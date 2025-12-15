Создатель роботов-пылесосов iRobot подал на банкротство после 35 лет работы — его выкупит китайская Picea Robotics
Производитель роботов-пылесосов iRobot подал на банкротство
Банкротство не повлияет на существующие роботы-пылесосы
iRobot подал на банкротство спустя 35 лет после основания. В рамках процедуры банкротства компания намерена завершить сделку по продаже бизнеса китайской Picea Robotics, с которой она сотрудничает с 2025 года.
В iRobot подчеркнули, что не ожидают перебоев в работе мобильного приложения, клиентских программ, цепочек поставок и сервисной поддержки. Это означает, что на существующие устройства Roomba банкротство никак не повлияет и они продолжат работать в обычном режиме.
«Сегодняшнее объявление знаменует собой поворотную веху в обеспечении долгосрочного будущего iRobot», — сказал Гэри Коэн, главный исполнительный директор iRobot.
Доля iRobot на рынке снижается из-за китайских конкурентов
Основанная в 1990 году iRobot выпустила первый робот-пылесос Roomba в 2002 году и стала одним из пионеров бытовой робототехники. Однако на протяжении нескольких лет испытывает компания финансовые сложности из-за конкуренции со стороны китайских производителей.
Несмотря на высокую узнаваемость бренда, доля iRobot на рынке снизилась в пользу других китайских производителей робот-пылесосов Ecovacs и Roborock. В 2024 году компания хотела продать активы Amazon, но тогда сделка не состоялась — из-за регуляторных ограничений со стороны Евросоюза.
Контекст
После срыва сделки с Amazon iRobot обновила линейку продуктов и снизила цены, чтобы усилить конкурентоспособность. Разработка новых моделей велась в сотрудничестве с Picea Robotics, однако финансовые показатели компании продолжали ухудшаться.
Сама Picea Robotics не только участвует в создании роботов-пылесосов Roomba, но и развивает собственную линейку под брендом 3i. Кроме того, компания занимается производством систем точного гармонического привода — они используются в роботизированных манипуляторах, медицинских роботах, а также в аэрокосмической и промышленной автоматизации.
