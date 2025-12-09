Создатели ChatGPT отмечают рост использования ИИ в 8 раз: нейросети экономят до часа рабочего времени ежедневно
ИИ помогает экономить до часа рабочего времени в день
OpenAI представила первый отчёт о корпоративном использовании искусственного интеллекта. Согласно представленным данным, увеличивается не только число компаний, использующих ИИ, но и степень его интеграции в рабочие процессы. В среднем благодаря ИИ сотрудники экономят 40–60 минут ежедневно.
Взаимодействие с «думающими» моделями участилось в 320 раз
По данным OpenAI, за год количество недельных сообщений в корпоративном ChatGPT Enterprise увеличилось примерно в восемь раз год к году. В среднем пользователи стали отправлять на 30% больше запросов. Компании активно переходят к системной интеграции ИИ: использование командных рабочих пространств Projects и настраиваемых моделей Custom GPTs выросло в 19 раз с начала года.
Работа с reasoning-токенами, которые ИИ расходует при решении аналитических задач, выросла примерно в 320 раз. Таким образом, команды стали активнее использовать нейросети при работе с более сложными форматами.
В среднем сотрудники экономят до 1 часа в день
Согласно опросу OpenAI, проведённому среди 9 тыс. сотрудников в почти 100 компаниях, 75% работников отмечают улучшение скорости или качества работы с помощью ИИ. Пользователи экономят 40–60 минут в день, а наиболее активные — более 10 часов в неделю.
ИИ даёт заметный эффект в разных функциях:
- 87% сотрудников IT фиксируют более быстрое решение технических задач;
- 85% маркетинга и продуктовых команд ускоряют кампании;
- 75% HR-специалистов видят рост вовлечённости сотрудников;
- 73% инженеров ускоряют разработку кода.
Количество кодирующих запросов от специалистов без технических ролей выросло на 36%. 75% пользователей заявили, что с ИИ теперь выполняют задачи, с которыми ранее они не могли работать.
Чаще всего к ИИ обращаются в IT и здравоохранении
Максимальная скорость интеграции ИИ наблюдается в технологиях, здравоохранении и производстве. Наиболее масштабные корпоративные программы отмечены в профессиональных сервисах, финансах и IT.
Среди международных рынков быстрее всего растут Австралия, Бразилия, Франция и Нидерланды — более чем на 140% год к году.
За последние шесть месяцев число международных API-клиентов, использующих интерфейс OpenAI для подключения моделей ИИ к собственным продуктам, выросло более чем на 70%. Япония остаётся крупнейшим корпоративным API-рынком OpenAI за пределами США.
Контекст
Мировой рост использования ИИ коррелирует с данными из России: по оценке исследования Яндекса и консалтинговой компании «Яков и партнёры», в 2025 году генеративный искусственный интеллект применяют уже 71% крупных российских компаний хотя бы в одной бизнес-функции. Экономический эффект от внедрения технологий достигает 2,7 трлн рублей ежегодно, а к 2030 году может вырасти до 12,8 трлн рублей.
Наиболее активно ИИ используют IT-компании, телеком-операторы, электронная коммерция, банки и страхование — эти отрасли уже встроили технологии в операционные процессы. 90% технических директоров считают, что уровень ИИ-зрелости в России сопоставим с мировыми лидерами.
