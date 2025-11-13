«Спортмастер» закрыл сеть обувных магазинов Urban Vibes

Как сообщают «Ведомости», ритейлер спортивных товаров «Спортмастер» закрыл сеть мультибрендовых магазинов обуви Urban Vibes. Сайт бренда не работает, а на «Яндекс Картах» все торговые точки отмечены как «закрытые». Компания не комментирует решение, однако эксперты связывают его с сокращением спроса в офлайн-магазинах.

Причина простая — не выдержал конкуренции

Сеть Urban Vibes запустилась в июне 2020 года и заняла помещения, которые ранее использовал американский бренд Under Armour — его магазины покинули Россию в 2019 году. Магазины предлагали кроссовки и одежду от популярных брендов среднего ценового сегмента.

По данным консалтинговой компании CORE.XP, Urban Vibes к моменту закрытия насчитывал 17 торговых точек, из них девять находились в Москве. Часть помещений Urban Vibes, вероятно, будет использована для флагманов других проектов «Спортмастера».

Избавление от ненужного — и фокус на ключевых брендах

Как уточняют эксперты «Ведомостей», сегодня «Спортмастер» пересматривает свою стратегию развития и избавляется от проектов, которые приносят меньше всего отдачи Так, издатель Fashion Buzz Ольга Штейнберг отмечает, что ритейлер старается сосредоточиться на наиболее прибыльных направлениях и сокращает расходы на те форматы, которые уже не справляются с конкуренцией.

Подтверждают это и другие недавние решения компании. В 2025 году закрылись два магазина молодёжного бренда Face Code, который запустил Ostin (входит в группу «Спортмастер»). Из 11 точек остались работать только 9. Параллельно холдинг усиливает свои основные линии: активно развивает бренды Demix и Columbia, а этой весной запустил отдельную сеть магазинов Kappa.

Маркетплейсы переманили всех клиентов

Одной из ключевых причин ухода Urban Vibes эксперты называют переход покупателей в онлайн. Конкуренция среди мультибрендовых форматов выросла, а физические магазины не могут обеспечить ассортимент, сопоставимый с маркетплейсами.

По данным CORE.XP, в третьем квартале 2025 года 16% всех закрытых fashion-магазинов пришлось именно на продавцов спортивной обуви. На Wildberries за девять месяцев 2025 года продажи спортивной обуви выросли на 23% по сравнению с прошлым годом.

Контекст

Urban Vibes оказался не единственным брендом, покидающим рынок. Desport — эск-Decathlon в России — сократил число магазинов с 29 до 24. Сегмент также покинули бренды Jumkey (Gulliver Group) и 16 SNKR.

При этом часть брендов всё же удерживает позиции на рынке. Например, сеть Zenden сохраняет около 500 магазинов в России и Беларуси — несмотря на турбулентность офлайн-сегмента. Другие крупные ретейлеры, включая IRG (Amazing Red, Streetbeat, Hiker), SuperStep и Sneakerhead, не комментируют дальнейшие планы.

Фото: Curated Lifestyle / Unsplash